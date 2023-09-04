التحالف الوطني ببني سويف ينظم احتفالية لتسليم 1200 مشروع اقتصادي

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وشدد المحافظ ، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان وبالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، التي تعد ترجمة عملية وتطبيق فعلي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال حضوره ،الاحتفالية التي نظمتها المحافظة تحت مظلة التحالف الوطني تحت مظلة التحالف الوطني واستمرار لتنفيذ فعاليات بروتوكول تعاون أبو هشيمة الخير وحياة كريمة والأورمان لتوزيع 1200 مشروع اقتصادي و12 طن لحوم و6 آلاف كرتونة ببني سويف ،حيث واصلت مؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير ظهر اليوم، للشهر الثالث على التوالي بمحافظة بني سويف.

وحضر الفعالية : النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير، اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان ،ومروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام حياة كريمة ببني سويف.

محافظ بنى سويف يشكر المؤسسات الثلاثة

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الشكر للمؤسسات الثلاث على ما يبذلونه من جهد لخدمة أهالي محافظة بني سويف، مؤكدا أن الفترة المقبلة هناك العديد من مبادرات الخير التي ستنفذ على أرض المحافظة.

تهنئة المستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات

وتقدم المحافظ ، بالتهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي،لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتي أثمرت عن زيادة فى الإقبال على المشروعات الصغيرة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

ورحبت الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالسادة الحضور، وأوضحت أن هذه الفعالية هي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الثلاثي علي التوالي بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة أبو هشيمة الخير وجمعية الأورمان والذي يستهدف توفير الأمن الغذائي من خلال توزيع طرود غذائية ولحوم على المستحقين من أبناء محافظة بني سويف كما يتم توزيع اعتماد مالي لعدد 200 مشروع شهريا بإجمالي 1200 مشروع علي ستة أشهر.

وأكدت أن مشروعات التمكين الاقتصادي هي الهدف الرئيسي للبروتوكول لكي يتم إخراج هذه الفئات من دائرة العوز والاحتياج لأن دمج هذه الفئات القادرة على العمل في عجلة الإنتاج هو ما يحقق نموًا اقتصاديا متكاملا تحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة وهو ما يدفع بعجلة التنمية إلى الأمام كما أنه يهيئ المواطن للحفاظ على مكتسبات التنمية التي تحققها المشروعات القومية للدولة.

وأشارت أن هذا البروتوكول، يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتمكينهم على المستوى الاقتصادي، بتخصيص مشروعات اقتصادية ، ودعم غذائي من اللحوم، بالإضافة إلى توزيع آلاف كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظة ، ضمن خطة المؤسسات المجتمعية تحت مظلة "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجا بمختلف محافظات مصر.

علاوة على توفير قاعدة بيانات دقيقة، توفر للمؤسسات ضمان توصيل الخدمة والدعم للمستحقين، فضلا عن التمكين الاقتصادي كواحد من الأهداف التى تعمل عليها المؤسسات داخل التحالف، والتى تستهدف تحويل المواطنين من مجرد مستهلكين إلى منتجين، وإيجاد مشروعات توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة سعيا لتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء المحافظات

وأوضح مدير جمعية الأورمان ، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك تحت مظلة التحالف الوطنى بين الجمعية ومؤسستى "حياة كريمة" و " أبو هشيمة الخير " للدعم الغذائي و التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية ببني سويف استكمالآ لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بهدف بهدف تقديم أكثر من ألف مشروع تمكين اقتصادي فى محافظة بنى سويف، بالإضافة لتقديم الدعم الغذائي، شهريا لآلاف الأسرة ممن الفئات الأولى بالرعاية. و توحيدآ للجهود و التكامل بين المؤسسات الثلاثة.