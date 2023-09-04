أمين مستقبل وطن ببني سويف: نقف جميًعا صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي

عقد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، اجتماعًا تنظيميًا بهيئة مكتب أمانتي الحزب في بندر ومركز بني سويف، وأمناء الوحدات الحزبية وأمناء التنظيم بهما، بحضور أمين تنظيم المحافظة وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، والنائب محمد سيد كامل، والنائبة منى عبدالله، وتوني عثمان الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، ومحمد سيد أمين بندر بني سويف، والمهندس طارق مخيمر أمين مركز بني سويف، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة.

مستقبل وطن ببني سويف يتمتع بهيكل تنظيمي يُتيح له الوصول لجميع المواطنين

وقال النائب حسام العمدة، إن حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، يتمتع بهيكل تنظيمي يُتيح له الوصول لجميع المواطنين في كافة المدن والقرى والنجوع بالمحافظة، موجهًا الجميع العمل على قلب رجل واحد، حيث أن الفترة القادمة تتطلب جهود كافة أعضاء الحزب، في إطار تنظيمي فاعل يليق بحزب هو الأكثر تواجدًا في الشارع.

عقد لقاءات بالوحدات الحزبية والأمانات النوعية عقب إعلان الحزب تأييد ترشح الرئيس

وأضاف: أنه عقب إعلان الحزب تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، بدأنا في عقد لقاءات بالوحدات الحزبية والأمانات النوعية في كافة امانات المحافظة، استعدادًا لذلك الاستحقاق الانتخابي الهام، لاستكمال مسيرة انجازات الدولة المصرية ولدعم مؤسساتها، فنحن الأن اكثر الدول استقرارًا، جرى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية عملاقة في كافة أنحاء الوطن، وكان لبني سويف نصيب كبير منها، في ظل تواجد حروب ومشكلات تواجه دولًا كبرى.

نقف جميًعا صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتابع: نقف جميًعا صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، و استكمال مسيرة انجازات الدولة المصرية ولدعم مؤسساتها.

افتتاح 9 مقرات جديدة بأمانات البندر والمركز

وأكد أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، على أن أمين الوحدة الحزبية، مسؤول مسؤلية كاملة عن كافة تشكيلاته الحزبية وإختياراته، الجميع هنا مسؤول ولديه اختصاصات في إطار العمل الجماعي الحزبي موجهًا بزيادة عدد المقرات الحزبية وذلك بإفتتاح مقرين جدد بأمانة بندر بني سويف، و7 مقرات بأمانة مركز بني سويف".

وقال الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، خلال كلمته: لكل كادر لدينا له دور محدد وتكليف وفق اداء جماعي، يليق بحزب كبير هو الأكثر تواجدًا والأكثر تأثيرًا ووصولًا للمواطنين، موجهًا حديثه لأمناء الوحدات الحزبية، أنتم الأساس في عملنا الحزبي، لن نقبل بوجود أخطاء أو تقصير".

ولفت: إلى أن ما حدث في مصر خلال السنوات الماضية، إنجازات حقيقية كانت تحتاج لسنوات طويلة لتحقيقها، تلك الإنجازات لا ينكرها إلا الجاحدون هؤلاء هم من يحاولون بث سمومهم لهدم حقيقة الإنجازات وتثبت الأيام كذبهم وإفتراءتهم، ولو عٌدنا إلى الخلف سنوات قليلة لوجدنا كيف كانت إنطباعتهم عن قناة السويس، وثبتت الأيام تضاعف تحقيق عوائدها وغير ذلك كثير، الأن لدينا بلد مستقر داخليًا ذات تأثير عالمي".

وقال النائب محمد سيد كامل عضو مجلس النواب، " الجميع في محافظة بني سويف، دائمًا ما كانوا على قدر المسؤولية، وعلى قلب رجل واحد، لدينا تنمية ولدينا استقرار وأمن، فالمرحلة القادمة تتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم، فالكوادر الحزبية واهل محافظة بني سويف دائمًا ما كانوا على قدر المسؤولية.

وقالت الدكتورة منى عبد الله، عضو مجلس النواب: نحن جميعا في حزب مستقبل وطن نعمل بشكل جماعي، رفعنا شعار كلنا نعمل من أجل مصر، وبالفعل الجميع يعمل بشكل مجرد من أجل الوطن، نقف صفًا واحدًا في فريق عمل واحد، ابتداء من الوحدات الحزبية وحتى قيادات الحزب.

وواصل: حزب مستقبل وطن يمتلك منظومة عمل ناجحة تمكنه من الوصول لكافة المدن والقرى والنجوع، نحن في كيان كبير قادر على تحمل المسؤولية، فالجميع مسؤول يعمل في فريق عمل واحد بمنظومة واحدة بهدف واحد.

وقال الكابتن توني عثمان، الأمين المساعد بامانة المحافظة، إن الفترة القادمة تتطلب جهود كافة أعضاء الحزب وكوادره بالنظر إلى حجم وثقل تواجده في الشارع المصري، ولذلك فأن الوحدات الحزبية وكافة قيادات وأعضاء الحزب ستجوب كل أحياء وشوارع بني سويف، من أجل الاستحاق الانتخابي القادم، لأن ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصر لا يُحصى، بداية من مظلة التكافل الإجتماعي، ثم المشروعات التنموية والخدمية وفتح افاق استثمارية كبرى، وتحقيق الأمن والأستقرار، وغيرها كثير.

وعلى هامش الاجتماع، جرى فتح حوار بين السادة أمناء الوحدات الحزبية، مع أمين الحزب وأمين التنظيم والنواب، أعربوا خلاله عن مضاعفة جهدهم خلال الفترة القادمة والعمل بروح الفريق الواحد، وعلاج اي قصور في اي وحدة حزبية.

الاجتماع