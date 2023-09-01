أمين "مستقبل وطن" ببني سويف يستعرض خطة المرحلة المقبلة مع أمانة سمسطا

عقد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، اجتماعًا تنظيميًا بهيئة مكتب أمانة مركز سمسطا، وامناء الوحدات الحزبية وأمناء التنظيم، ضمن سلسلة اجتماعات تنظيمية على مستوى أمانات المحافظة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم ، والنائب طه الناظر الأمين المساعد، النائبة ميرفت ميشيل، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ومحمد زكي نائبا عن النائب محمد علي عبد الفضيل عضو مجلس الشيوخ، وأحمد جمال سليمان أمين مركز سمسطا، ووجيه عبد العظيم أمين التنظيم.

استعراض خطة المرحلة المقبلة

وتناول الاجتماع استعراض خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة، والاستماع لرؤى ومقترحات الحضور، حيث أشاد النائب حسام العمدة أمين المحافظة، بالحضور من نواب وقيادات وأعضاء الحزب، مؤكدًا أن كل عضو بالحزب يعد رمزًا له.

المشاركة في دعم مسيرة الوطن

وأكد العمدة ، على ضرورة استعداد كل أعضاء حزب مستقبل وطن، للمشاركة في دعم مسيرة الوطن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهه مصر في ظل المشاكل والحروب الموجودة في الدول المحيطة، وهو ما يدفعنا بلا شك إلى التكاتف من أجل مصلحة الوطن.

وأكد الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم خلال كلمته على العمل المؤسسي والجماعي في الحزب، وإعلاء المصلحة العامة التي تقتضي عمل الجميع بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى مشاركة الحزب للدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، فضلا عن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا بدوره الهام والفعال في التواجد والتلاحم مع المواطنين.

الالتزام بخطط التطوير الحزبي

وخلال كلمته أشار النائب طه الناظر الأمين المساعد للحزب، إلى الالتزام بخطط التطوير الحزبي، و دور قيادات الحزب في بث روح التعاون و الإنجاز بين أعضائه، كذلك الدور الكبير للحزب وهيئته البرلمانية في التلاحم مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات الحزب الخدمية التي تجوب قرى المحافظة.

وشهد الاجتماع نقاشا وتفاعلا بين أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن في المركز، حول بعض التكليفات التنظيمية التي تستهدف تطوير الأداء الحزبي في المرحلة المقبلة.