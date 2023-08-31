الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل تعليم بني سويف يشدد على وضع علم مصر بمكان بارز وواضح بالمدارس

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف من الحدث

عقد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الخميس سلسلة اجتماعات مع مديري المدارس  ابتدائي، إعدادي، وثانوي.

بحث الاستعداد لاستقبال العام الدراسي

بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام، عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني والدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة ناصر التعليمية، عبد العظيم الحميلي نقيب المعلمين بناصر ومديري المراحل التعليمية المختلفة وذلك لبحث الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 بما يضمن انضباط وحسن سير العملية التعليمية.

غير مسموح بالتقصير في أداء العمل

وأكد عبد التواب على تضافر كافة الجهود وتكاتف وتعاون جميع العاملين بالمنظومة التعليمية والعمل على ارتقاء العملية التعليمية وتحقيق الانضباط وتوفير عوامل الجذب للطلاب داخل المدارس، مؤكداً أنه لن يسمح بالتقصير في أداء العمل وأداء كل فرد داخل منظومة التعليم دوره على أكمل وجه خلال اللقاء استعرض وكيل تعليم بني سويف خطة العمل والمتابعة في الفترة المقبلة.

الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة التجهيزات والمباني

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة التجهيزات والمباني ومتابعة نظافتها وضمان جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب، مؤكدًا على متابعة استلام جميع الكتب المدرسية لضمان وصولها للطلاب في أول أيام العام الدراسي إلى جانب الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

وضع علم مصر في مكان بارز وواضح 

وشدد وكيل الوزارة، على وضع علم مصر في مكان بارز وواضح في المدرسة إلى جانب وضع لافتة بمدخل المدرسة بها مواعيد مقابلات أولياء الأمور والمصروفات الدراسية، موجهاً بضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية بكافة مجالاتها وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب واكتشاف الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم والعمل على خلق بيئة تعليمية جاذبة.

الاستفادة من القنوات والمنصات التعليمية

وطالب وكيل تعليم بني سويف، بتعظيم الاستفادة من القنوات التعليمية والمنصات التعليمية وبنك المعرفة واستخراج الموجهين باستخراج الروابط الهامة المتصلة بتدريس كل مادة لتكون متاحة لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لإثراء العملية التعليمية.

بني سويف التربية والتعليم مركز ناصر المدارس علم مصر

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