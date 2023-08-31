الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم بنى سويف" يناقش جاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسى الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

التقى محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مسئولي هيئة الأبنية التعليمية فرع بني سويف، بحضور المهندس محمد ياسين، مدير عام الأبنية التعليمية، والدكتور هاني رجائي، وكيل المديرية، وعمر سيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية ومديري الإدارات التعليمية، وذلك بمقر هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف.

اللقاء لمناقشة صيانة المباني

ويأتي اللقاء لمناقشة ما تم تنفيذه من خطة صيانة المباني المدرسية والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023.

ضرورة الانتهاء من كل أعمال الصيانة البسيطة بكل المباني

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف الشكر لمسئولي هيئة الأبنية التعليمية على المجهود المبذول في سبيل تحقيق الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكل العاملين بالمؤسسات التعليمية والعمل على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من كل أعمال الصيانة البسيطة بكل المباني قبل بدء العام الدراسي الجديد، واستبعاد المدارس التي تتم بها صيانة شاملة مع توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

تحديد مسئول الصيانة البسيطة بكل مدرسة

وطالب محمد عبدالتواب مديري المدارس بتحديد مسئول الصيانة البسيطة بكل مدرسة، على أن يقوم بمتابعة أعمال الصيانة بالمدرسة وإعداد تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل مستمر لتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بضرورة العمل على توعية الطلاب وجميع العاملين بالمنشآت التعليمية على أهمية الحفاظ على المنشآت.

تخصيص فقرة يومية من فقرات الإذاعة المدرسية للتوعية

من خلال عقد الندوات والمحاضرات ولافتات إرشادية وتخصيص فقرة يومية من فقرات الإذاعة المدرسية مع بدء العام الدراسي للتوعية بالحفاظ على المنشآت، إلى جانب التأكيد على تنفيذ خطط الإخلاء وتدريب الطلاب وجميع العاملين عليها وتنظيم خروج ودخول الطلاب، مشددًا على إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات.

واستعرض المهندس محمد ياسين، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع بني سويف، جهود الهيئة في تنفيذ خطة الصيانة البسيطة والشاملة، مؤكدًا على تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم ( 30) بتاريخ 2023/823 بشأن الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وضرورة العمل على التأكيد على سلامة المدارس وإجراء فحص لجميع المباني المدرسية قبل بدء العام الدراسي لضمان سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمنشآت التعليمية.

تخصيص الأدوار الأولى بالمدارس لطلاب الصفوف الدراسية

ووجه بضرورة تخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى، وضرورة طباعة دليل الصيانة البسيطة والعاجلة، ودليل أعمال النظافة المتاح على موقع الوزارة، حيث طالب بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومجالس المدن لإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، والالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب ومتابعة تنفيذها.
 

بني سويف التربية والتعليم الابنية التعليمية مدارس صيانة

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