مناقشة لتنفيذ مقترح مبادرة "بالوعى نرتقى" فى بنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن ملف الطفولة والأمومة، من الملفات ذات الأولوية التي تعمل عليها المحافظة لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل مشكلاتهم، في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة نحو توفير كامل الدعم والرعاية للأطفال الذي قد تتسبب ظروفهم الاجتماعية في تعرضهم لمخاطر.

وأشار محافظ بني سويف، إلى دعمه لبرنامج حماية الطفل، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتعظيم دوره في حماية حقوق الأطفال وتوعية الأمهات وتنمية مهاراتهن في تربية أبنائهن ودعم أسرهن، مؤكدًا التنسيق الكامل وتضافر كل الجهود، بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، لإنجاح برنامج حماية الطفل على أرض المحافظة وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير فرع مجلس الأمومة والطفولة ببني سويف، والذي أعدته "ألطاف محمد رياض" مدير مقر الفرع بمديرية الصحة، وتضمن مقترح لتنفيذ مبادرة تحت شعار "بالوعي نرتقي" لمناهضة الظواهر السلبية لدى الأطفال والشباب وستتناول المبادرة القضايا الآتية: العنف والتنمر، الاكتئاب والانتحار، التدخين والإدمان، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم تقسيم المبادرة الى محورين، المحور الأول: توعوي تثقيفي لأولياء الأمور من الآباء والأمهات عن أهمية التربية الايجابية وغرس القيم والأخلاقيات والمبادئ وتقوية الوازع الديني في نفوس الأطفال لحمايتهم بالتعاون مع منطقة وعظ بني سويف، والمحور الثاني : توعوي تثقيفي للطلبة والطالبات لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الوعي بالمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الظواهر السلبية بالتعاون مع اخصائيين إرشاد نفسي وتعديل سلوك، وسوف يتم تدريب عدد 35 واعظًا و 35 عضوًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة) على موضوعات المبادرة.

وخلال اللقاء تم استعراض جهود الفرع والمبادرات التي تنفذها على أرض المحافظة، لحماية الأطفال وتمكين أسرهم من رعايتهم، والتنسيق مع كل الجهات المعنية كالأزهر والأوقاف والكنيسة والتضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم في هذا الشأن.

كما تم استعراض الجهود والأنشطة التي نفذها فرع المجلس ضمن مبادرة "بنجب بلدنا" لتعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى النشء والشباب، وتم تنفيذها بمدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والرياضة، بواقع (52 مدرسة بمركز بني سويف، و53 مدرسة ومعهد بمركز ناصر، و28 مدرسة ومعهد أزهري بالواسطى، و73 مدرسة ومعهد بمركز ببا، و17 مدرسة ومعهد بمركز الفشن، و4 مراكز شباب على مستوى المحافظة).

وأوضحت ألطاف، أن المبادرة استهدفت عقد ندوات ولقاءات توعوية لطلاب وطالبات المدارس ومراكز الشباب والرياضة وطلاب الجامعة والأمهات لبناء جيل من الأطفال والشباب علي وعي كامل بنبذ العنف والتطرف وأهمية الانتماء والمواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية.