اجتماع بمنسقى ملف التدريب والتوظيف ببنى سويف لبحث إقامة مشروعات بالقرى

واصل بلال حبش نائب محافظ بني سوي، عقد الاجتماع الدوري بمنسقي مجموعات التدريب والتوظيف من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي وبعض المعنيين والشركاء في هذا الملف الهام، ضمن أهداف وثيقة توحيد جهود وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي.

وناقش نائب محافظ بنى سويف، الآليات والخطوات اللازمة لإقامة مشروعات منتجة ببعض من القرى استناداً على ميزاتها النسبية وطبيعة الخامات والأنشطة التي تشتهر بها، حيث تم بحث إجراء بعض تدخلات اقتصادية لإعداد سلاسل للقيمة المضافة بقرية مازورة بسمسطا في مجال تجفيف الخضروات مثل الطماطم، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة وهيئة كير، بجانب إجراء تدخلات اقتصادية بتل ناروز/ بني سويف، لتعزيز وتطوير نشاط صيد الأسماك، وتشجيع الجمعيات الأهلية لدعم أهالي القرية في توفير مستلزمات الإنتاج من قوارب وشباك صيد ومنافذ تسويق تحت إشراف التضامن، بجانب التنسيق بين المجلس القومي للمرأة والوحدة الاقتصادية وجهاز تنمية مشروعات لإجراء تدخل اقتصادي بقرية العواونة باهناسيا، والتي تشتهر بتصنيع وإنتاج مصنعات اللحوم.

بالإضافة لإجراء تدخل بقرية النور والهرم لرفع الوعي ومحو أمية وتمكين اقتصادي وصناعات حرفية وتراثية، استغلالاً لقربها من واحة وهرم ميدوم.

كما تم استعراض مقترح تقدمت بها الوحدة الاقتصادية لإنشاء مصنع بالعواونة لتصنيع لحوم (كفتة -/برجر /سجق) حيث وجه نائب المحافظ بدراسة المقترح بشكل واف ومتكامل خاصة فيما يتعلق بالمكان المناسب وإجراءات الترخيص والتمويل المطلوب، بجانب عقد حوار مجتمعي مع الأهالي لمناقشة وتقييم مدى الاستعداد والجدية من الأهالي فيما يخص المقترح.

حضر الاجتماع المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سعد مدير المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وأحمد رضا مؤسسة مصر الخير.