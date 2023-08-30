الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بني سويف.. الموافقة على 77 طلبًا بتقنين أوضاع الأراضي أملاك الدولة

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا رقم 118 للبت في طلبات تقنين الأراضي أملاك الدولة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وسمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية، وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية  ووكلاء الوزارة ومديري المديريات  أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع  مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول 2تظلم والموافقة على “75 طلب جديد+2 إعادة عرض”، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى 4503 طلبا، فيما بلغ إجمالي العقود المُحررة 3040 "2379عقد مباني+ 661 زراعة)، في حين يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك

ووجه محافظ بنى سويف بتكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

بني سويف محافظ بني سويف لجنه البت أملاك الدولة نائب المحافظ

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محافظ بنى سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضى الدولة

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