الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة بني سويف" يستقبل رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة

اللقاء
اللقاء

استقبل الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم، الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتورة نادية صالح، مدير عام الإدارة العامة لوسائل تنظيم الأسرة بقطاع السكان، بحضور الدكتورة مديحة سري، مدير إدارة تنظيم الأسرة.

الزيارة لمتابعة إنجازات القطاع

تأتي الزيارة في إطار متابعة قطاع السكان وتنظيم الأسرة لإنجازات ومؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة خلال الربع الحالى من عام 2023.

عقد اجتماع لفرق إشراف تنظيم الأسرة 

كما تم عقد اجتماع تنسيقي لفرق إشراف تنظيم الأسرة بالإدارات للوقوف على أهم التحديات بالوحدات والمستشفيات، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل برنامج تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية بالمستشفيات.

وكيل وزارة الصحة يوجه بتقديم الدعم

وأكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على التنبيه على مديرى الإدارات والمستشفيات بتقديم كل الدعم لفرق إشراف تنظيم الأسرة بالإدارات ومتابعة مؤشرات الأداء وتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق المستهدفات.

وفي سياق آخر، تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".           

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية حاجر بني سليمان مركز بني سويف، مكونة من 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1853مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 31، معمل طفيليات 46، حالات الأشعة 12، استصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 106 حالات، تحويل 7 حالات واحدة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

بني سويف مديرية الصحة تنظيم الأسرة المستشفيات وزارة الصحة قطاع السكان

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