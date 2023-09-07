15 فرعًا في محافظة القاهرة.. تفاصيل معرض أهلا مدارس 2023

نال البحث عن تفاصيل معرض اهلا مدارس 2023 اهتمام أولياء الأمور الذين بدأوا في الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023/2024 والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، لذلك يستعدون لشراء مستلزمات المدارس لأبنائهم من خلال هذا المعرض المعروف بانخفاض أسعار منتجاته على عكس المتداولة في الأسواق.

معرض أهلا مدارس 2023

في التقرير التالي نرصد تفاصيل معرض أهلا مدارس 2023 وفق ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية القائمة على المعرض.

ينطلق معرض أهلا مدارس 2023 بداية من الجمعة 15 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الجمعة 29 سبتمبر 2023 ويكون مقر المعرض الرئيسي سيقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، وسُيقام 3 معارض على الأقل في مكل محافظة هذا العام، وبعض المحافظات سوف تصل بها الى 5 معارض بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وسيكون بمحافظة القاهرة الكبري 15 معرضا بها لمدة لا تقل عن شهر.

جناح للسلع الغذائية بمعارض أهلا مدارس 2023

ويأتي معرض أهلا مدارس 2023 بمشاركة السلاسل التجارية لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية، حيث يشارك كذلك في المعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تشارك باجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل إلى 25 % والتي تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري، ويتميز المعرض بعرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

أبرز منتجات معارض أهلا مدارس 2023

سيتم إنشاء عدد كبير من معارض أهلا مدارس 2023 بالمحافظات الحدودية وبالقرى والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والادوات المدرسية.

يُقام معرض أهلا مدارس 2023 على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا؛ ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس كذلك 20 جناح للسلع الغذائية، كما سيتم عرض الكتب الخارجية بمعارض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 15٪؜.

يبلغ عدد المكتبات التي تشارك في معارض اهلا مدارس هذا العام 105 بالإضافة إلى 130 معرضا فرعيا وكذلك 42 شادرا، ويصل عدد العارضين بالمعرض الرئيسي 6 أجنحة للبنوك، ويوجد 30 جناح للادوات المدرسية، و20 جناح لشنط المدارس، و30 جناح للملابس و30 جناح للأحذية، و20 جناح للسلع الغذائية.