الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

15 فرعًا في محافظة القاهرة.. تفاصيل معرض أهلا مدارس 2023

أهلا مدارس
أهلا مدارس

نال البحث عن تفاصيل  معرض اهلا مدارس 2023 اهتمام أولياء الأمور الذين بدأوا في الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023/2024 والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، لذلك يستعدون لشراء مستلزمات المدارس لأبنائهم من خلال هذا المعرض المعروف بانخفاض أسعار منتجاته على عكس المتداولة في الأسواق. 

معرض أهلا مدارس 2023

في التقرير التالي نرصد تفاصيل معرض أهلا مدارس 2023 وفق ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية القائمة على المعرض. 

ينطلق معرض أهلا مدارس 2023 بداية من الجمعة 15 سبتمبر 2023 ويستمر حتى  الجمعة 29 سبتمبر 2023 ويكون مقر المعرض الرئيسي سيقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، وسُيقام 3 معارض على الأقل في مكل محافظة هذا العام، وبعض المحافظات سوف تصل بها الى 5 معارض بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وسيكون  بمحافظة القاهرة الكبري 15 معرضا بها لمدة لا تقل عن شهر.

جناح للسلع الغذائية بمعارض أهلا مدارس 2023 

ويأتي معرض أهلا مدارس 2023 بمشاركة السلاسل التجارية لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية، حيث يشارك كذلك في المعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تشارك باجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل إلى 25 %  والتي تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري، ويتميز المعرض بعرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

محافظ الغربية يتفقد تجهيزات معارض «أهلا مدارس» بالسنطة وزفتى

تخفيضات تصل 40%.. إقبال كبير على معرض أهلا مدارس ببني سويف (فيديو)

أبرز منتجات معارض أهلا مدارس 2023

سيتم إنشاء عدد كبير من  معارض أهلا مدارس 2023 بالمحافظات الحدودية وبالقرى والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والادوات المدرسية.

 يُقام معرض أهلا مدارس 2023  على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا؛ ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية  والملابس  كذلك 20 جناح للسلع الغذائية، كما سيتم عرض الكتب الخارجية بمعارض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 15٪؜.

يبلغ عدد المكتبات التي تشارك في معارض اهلا مدارس هذا العام 105 بالإضافة إلى 130 معرضا فرعيا وكذلك 42 شادرا، ويصل عدد العارضين بالمعرض الرئيسي 6 أجنحة للبنوك، ويوجد 30 جناح للادوات المدرسية، و20 جناح لشنط المدارس، و30 جناح للملابس و30 جناح للأحذية، و20 جناح للسلع الغذائية.

txt

اختيار 81 عارضة للمشاركة بجناح سيدات الأعمال بالإسماعيلية في معرض أهلا مدارس

txt

بأسعار مخفضة.. جهاز النوبارية الجديدة يفتتح معرض "أهلا مدارس"

معرض اهلا مدارس 2023 معرض أهلا مدارس أهلا مدارس 2023 وزارة التموين والتجارة وزارة التموين معارض أهلا مدارس 2023 معارض أهلا مدارس

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال