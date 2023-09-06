بأسعار مخفضة.. جهاز النوبارية الجديدة يفتتح معرض "أهلا مدارس"

افتتح اليوم الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة ورئيس مجلس الأمناء ومدير الأوقاف بالنوبارية، والقمص يوحنا راعى الكنيسة بالنوبارية وعدد من مدير الإدارة التنفيذيه بالجهاز وعدد من رموز المدينة، معرض أهلا مدارس للأدوات والملابس المدرسية واحتياجات الأسرة المصرية، تحت رعاية جهاز المدينة ومجلس الأمناء.



افتتاح معرض أهلا مدارس بأسعار منخفضة

وأوضح إسماعيل: «يأتي هذا المعرض ضمن المعارض والمبادرات التي يتبناها جهاز المدينة لتوفير وتنوع كافة الاحتياجات الأساسية، حيث تم عرض عدد كبير من الأدوات المدرسية والمكتبية والملابس بمختلف الأعمار ومفروشات وأدوات منزلية وملابس مدرسية بأسعار مخفضة، وقد لاقى المعرض إقبالا كبيرا منذ افتتاحه في الصباح الباكر.

وقد ناقش رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، عدد من رواد السوق وتم سؤالهم عن الأسعار والجودة وأشادوا بالأسعار والجودة والدعم المقدم من جهاز المدينة لتوفير احتياجات السكان بأسعار مناسبة.

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