الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بأسعار مخفضة.. جهاز النوبارية الجديدة يفتتح معرض "أهلا مدارس"

معرض اهلا مدارس
معرض اهلا مدارس

افتتح اليوم الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة ورئيس مجلس الأمناء ومدير الأوقاف بالنوبارية، والقمص يوحنا راعى الكنيسة بالنوبارية وعدد من مدير الإدارة التنفيذيه بالجهاز وعدد من رموز المدينة، معرض أهلا مدارس للأدوات والملابس المدرسية واحتياجات الأسرة المصرية، تحت رعاية جهاز المدينة ومجلس الأمناء.
 

افتتاح معرض أهلا مدارس بأسعار منخفضة 

وأوضح إسماعيل: «يأتي هذا المعرض ضمن المعارض والمبادرات التي يتبناها جهاز المدينة لتوفير وتنوع كافة الاحتياجات الأساسية، حيث تم عرض عدد كبير من الأدوات المدرسية والمكتبية والملابس بمختلف الأعمار ومفروشات وأدوات منزلية وملابس مدرسية بأسعار مخفضة، وقد لاقى المعرض إقبالا كبيرا منذ افتتاحه في الصباح الباكر.

وقد ناقش رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، عدد من رواد السوق وتم سؤالهم عن الأسعار والجودة وأشادوا بالأسعار والجودة والدعم المقدم من جهاز المدينة لتوفير احتياجات السكان بأسعار مناسبة. 

https://www.dostor.org/4490539 https://www.dostor.org/4490115
معرض إفتتاح معرض أهلا مدارس النوبارية الجديدة مدارس مدينة النوبارية الجديدة

مواد متعلقة

بتخفيضات 30%.. محافظة الفيوم تستعد لمعرض "أهلا مدارس 2024"

محافظ الدقهلية يوجه بالبدء الفوري في تجهيز معارض «أهلا مدارس»

الأكثر قراءة

خلال اجتماعه اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تعرف عليها

حبس سايس تعدى على سيدة بفعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه بفيصل

موعد الشتاء 2023.. وأبرز نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

محمد هنيدى يعلق على إيرادات مرعى البريمو

رسميًا.. عبدالظاهر السقا يعلن رحيله عن مودرن فيوتشر

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الرئيس !

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد