محافظ الغربية يتفقد تجهيزات معارض «أهلا مدارس» بالسنطة وزفتى

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة تجهيز معارض “أهلا مدارس” بمركزي السنطة وزفتي، لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وخلال الجولة، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تجهيز معارض "أهلا مدارس" بمختلف المراكز والمدن والأحياء؛ لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وأكد “رحمي” حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي من خلال التوسع في إنشاء مثل هذه المعارض لبيع المستلزمات بأسعار مخفضة وتنافسية.

ضبط 2 طن حلويات غير صالحة للاستهلاك الادمي

وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية بمختلف قرى ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لأشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

جاء ذلك بالتزامن مع قيام هيئة سلامة الغذاء بضبط 2 طن و214 كيلو حلويات مولد غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم ضبط 186 كيلو عين جمل غير صالح للاستهلاك الادمي بالإضافة إلى ضبط 43000 قطعة حلويات منتهية الصلاحية.