الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتخفيضات 30%.. محافظة الفيوم تستعد لمعرض "أهلا مدارس 2024"

أهلًا مدارس
أهلًا مدارس

تستعد محافظة الفيوم لإقامة معارض "أهلا مدارس" للعام الدراسي 2023 /2024 بمدينة الفيوم ومراكزها خلال الأيام المقبلة في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لتسهيل أولياء الأمور لشراء متطلبات أبنائهم من مستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

وكلف محافظ الفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بإقامة المعارض في نفس الأماكن المعارض السابقة لكل عام تسهيل للمواطنين وعرض جميع المنتجات الخاصة بطلبات الطلبة مثل الملابس للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ومستلزمات الطلبة من أدوات الدراسية والكشاكيل والكراسات بأسعار مخفضة.

أماكن المعارض لعام 2023 /2024

وفيما يخص أماكن معرض أهلا مدارس 2023/ 2024 في محافظة الفيوم، كشف مجدي حاب الله، رئيس الغرفة التجارية في تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، أنّ المقر الرئيسي سيكون في مكانه المعتاد كل عام، بشارع أحمد شوقي أمام نادي الشبان المسلمين، وهو المكان الذي يقام فيه المعرض، فيما تتم دراسة افتتاح «معرض أهلا مدارس 2024» في مركزي طامية وسنورس.

أنواع معروضات المعرض من المنتجات

وأشار إلى أنّ «معرض أهلا مدارس 2024» سيشمل كافة المستلزمات التي تحتاج إليها الأسر المصرية لأبنائها مع انطلاق موسم الدراسة، مثل الملابس والأحذية والشنط والآلات الحاسبة والكشاكيل والكراسات والأقلام بكافة أنواعها، وغيرها من الأدوات المكتبية، ومستلزمات الكمبيوتر، فضلًا عن الجبن والمربى والمخللات.


خصم 30% على المنتجات بمعرض أهلا مدارس

من ناحيتها تشدد مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، الرقابة على المعروضات في مختلف أفرع معارض «أهلا مدارس 2023» للتأكد من جودتها أولًا، وأيضًا التأكد من نسب الخصم والتخفيضات المعلنة على كل منتج.

وكان قد التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة.

محافظة الفيوم معارض أهلا مدارس الدكتور أحمد الأنصارى مستلزمات المدرسية الغرفة التجارية

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