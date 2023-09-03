الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتابع آليات إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون

خلال متابعة آليات
خلال متابعة آليات إعادة التوازن البيئي والحياة المائية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة آخر والدراسات والإجراءات، ونتائج الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال المزيد من أنواع زريعة الأسماك إلى بحيرة قارون، لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وعودة الحياه بها من جديد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين، الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومستشار المحافظ للثروة السمكية، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن المنصوري، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، وسالم فتيح، مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

نتائج الفحوص المعملية

وفي بداية الاجتماع تم استعراض، الإجراءات ونتائج الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال المزيد من أنواع زريعة الأسماك إلى بحيرة قارون، والتي أجراها "فريق البحث العلمي" ومجموعة العمل الخاصة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

كما استعرضت الدكتورة نسرين عز الدين، مستشار المحافظ للثروة السمكية، نتائج الفحص الميداني لأسماك موسى، منذ بداية شهر أغسطس، لاستبيان حالتها من حيث الحيوية ومعدلات الإصابة بطفيل الايزوبودا، وكذلك من حيث الكم والأحجام التي يتم اصطيادها، لافتة إلي أن النتائج قد أوضحت مع بداية الموسم، أن الأسماك على درجة عالية من الحيوية وأن معدلات إصابتها بالطفيل تشهد تراجعاً ملحوظاً مقارنةً بالموسم الماضي، وذلك نتيجة تطبيق العديد من الإجراءات تبعًا للاستيراتيجية التى يتم تطبيقها لمقاومة الطفيل والحد من انتشاره بالبحيرة.

وأضافت مستشار المحافظ للثروة السمكية، أنه من المنتظر أن تزداد كميات الأسماك التي يتم اصطيادها بشكل كبير مع بداية شهر سبتمبر وحتى نهاية الموسم، كما هو معتاد لهذا النوع من الأسماك بالبحيرة.

من جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن شكره وتقديره لمجموعة العمل، وكل الجهات المعنية، لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية، لاستكمال الأبحاث والدراسات، لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موجهًا بسرعة التنسيق بين الفريق العلمي برئاسة الدكتورة نسرين عز الدين، والمهندس أيمن المنصوري، ممثلاً عن جهاز تنمية البحيرات، لاستكمال التحاليل الخاصة بعملية الإنزال، مشددًا على ضرورة إبلاغ الجهات المعنية وشرطة المسطحات، بمتابعة البحيرة بشكل دائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الذريعة التي يتم إنزالها بالبحيرة.

خطة عمل شاملة

وأكد المحافظ ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتبادل الخبرات العلمية، للوصول إلى خطة عمل شاملة، مع اتخاذ كل الإجراءات والاشتراطات التي تضمن إنزال الذريعة إلى بحيرة قارون بشكل علمي سليم، لإعادة الحياة المائية لطبيعتها، وزيادة الثروة السمكية بها.

وقال "الأنصاري": "بحيرة قارون تُعد مصدر غذائي أساسي للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة"، لافتًا إلى أن المحافظة لديها مخطط متكامل لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة يتم تنفيذه بشكل منتظم ودقيق، مما أدى إلى التحسن الملحوظ في خواص البحيرة، من حيث جودة المياه ومحتواها من المخزون السمكي مقارنة بالأعوام السابقة.

محافظ الفيوم إعادة التوازن البيئي بحيرة قارون زريعة الأسماك الدكتور أحمد الأنصارى

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