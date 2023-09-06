اختيار 81 عارضة للمشاركة بجناح سيدات الأعمال بالإسماعيلية في معرض أهلا مدارس

انتهى مجلس سيدات أعمال الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة آمال محمود عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس المجلس، وعضوات المجلس، من فرز طلبات العارضات للمشاركة في معرض اهلا مدارس ٢٠٢٣، وذاك للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اكرم الشافعي ، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية.

واستهدف الفرز اختيار كافة الأنشطة الخاصة بمعرض أهلا مدارس، من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وخلال الفرز تم اختيار ٨١ عارضة ، مع مراعاة التناوب خلال فترة إقامة المعرض، لتنوع المنتجات و تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ومن المقرر افتتاحه ١٥ سبتمبر الجاري، بالتعاون بين محافظة الإسماعيلية والغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الأمن.

وأكدت رئيس مجلس سيدات أعمال الغرفة التجارية، على حرص رئيس الغرفة، بدراسة كافة المنتجات والأسعار، قبل العرض والتأكد من جودتها وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشارت آمال محمود، إلى أن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، مؤكدة أنّ رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في عام 2030.