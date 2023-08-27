وزير التموين يعلن موعد انطلاق معرض "أهلًا مدارس"

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق معرض أهلا مدارس سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد انطلاق المعرض، الذي سيقام بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، وذلك بهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

وأشار "المصيلحي" إلى أنه سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرفة التجارية، وفي المحافظات، بالإضافة إلى مشارك المكتبات الراغبة في الانضمام إلى المعرض من خلال محالهم التجارية دون التوجه إلى المعارض التي ستقام في الميادين العامة بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى أنه ستتم أيضًا مشاركة السيارات المتنقلة لبيع كل مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها، جاء ذلك على هامش تدشين الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد.

بدء المعرض بعدد من المحافظات

وأعلن بعض المديريات بالمحافظات عن انطلاق معرض "أهلا مدارس" مثل محافظة الأقصر، حيث يتم إقامة 7 معارض رئيسة بمدن المحافظة، بالإضافة إلي المحال التجارية والمكتبات لتوفير المستلزمات الدراسية.

تخفيضات تتراوح من 20 إلى 30٪

من جانبه، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن المعرض يقدم كافة المستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح من 20 إلي 30٪ عن القطاع الخاص، كما يتم تواجد مفتش من المديرية بكل معرض طوال إقامته للتأكد من جودة المعروض والأسعار بالتخفيضات المقررة.

وأضاف أنه يتم كذلك طرح سلع غذائية بالمعرض والتي يستخدمها الطلاب في الوجبات المدرسية من حلاوة وأجبان ومربى.

من جهته، قال عبد الرزاق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن معرض " أهلا مدارس" تم إقامته مبكراً تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، كما حدث بـ"أهلًا رمضان" لتوفير احتياجات الأسر والطلاب من مستلزمات الدراسة.

ولفت إلى مشاركة نحو 150 عارضًا بتخفيضات "أهلًا مدارس" من خلال منافذهم مع وضع لافتة إرشادية تفيد بالاشتراك في التخفيضات التي وضعتها المديرية.

وأوضح الصافي أنه يجب على المحال التجارية أن تكون مرخصة للاشتراك في المعرض فضلاً عن التأكد من نسب الخصم التي تم وضعها من خلال فحص الفواتير وهامش الربح المقرر.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع الشركات والمصانع الرئيسية لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل حلقات التداول بما يعود بالنفع على المواطنين.