وزير التموين: 37 مليار جنيه قيمة السلع المدعمة سنويًا وطرح 31 صنفًا علي البطاقات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، صرف سلع سبتمبر 2023 ، حيث شهدت المنافذ البالغ عددها 40 ألفا علي مستوي الجمهورية إقبالا كبيرا من المواطنين البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي نحو 22 مليون بطاقة، علي المنافذ لصرف السلع المدعمة حيث يتم توفير 31 صنفاً حيث تبلغ قيمة السلع التموينية لـ 37مليار جنيه سنويا .

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن جميع كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 اشهر، مشيراً إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة ، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.

من جانبه اكد محي اسماعيل مدير إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الجيزه، انتظام صرف السلع التموينية لدي جميع المنافذ تابعة لوزارة التموين على مستوى الجمهورية، مشيراً المنافذ تعمل من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 9 مساءا على مدار الأسبوع .

وأشار إلي علي عدم وجود نقص في أي صنف من السلع الأساسية خاصة أن الدوله تعمل على تأمين تلك الاحتياطات عبر اقامه المخازن الاستراتيجية لتحسين عملية تداول السلع الأمر الذي يحافظ على الأمن الغذائي بالمعدلات المطمئنة.

2500 منفذا تموينيا بالجيزة

وأوضح إسماعيل خلال جولة علي منافذ صرف السلع التموينية بمحافظة الجيزة بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، أن محافظة الجيزة لديها 2500 منفذا تموينيا تتضمن 61 مجمع استهلاكي و911 محل بقالة تموينية و 850 جمعيتي والتي ستشهد افتتاح عدداً في المنافذ الجديدة منها بقرى حياة كريمة في الصف اطفيح، اضافه الى 2025 مخبزا مدعما على مستوى المحافظات تنتج نحو 21 مليون رغيف يوميا.

ولفت اسماعيل إن قيام الوزارة بتشديد الإجراءات الرقابية على مستوى كافة المحافظات حيث يتم إطلاق حملات يومية على المنافذ والأسواق لمنع الممارسات الضارة بالمستهلكين وضمان توافر السلع وعدم التلاعب في الأسعار .

ودعا المواطنين الي ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من أجل العمل على سرعه حلها وخاصه وان المواطن شريك مع الوزارة .

من جهته قال هشام الدجوي رئيس شعبه المواد الغذائية بالجيزة، أن جميع المنافذ قامت بصرف 25٪ من الربط السلعي للتجار يوم 25 من الشهر الماضي، فإذا كان ربط التاجر 400 ألف جنيه يقوم بصرف سلع بقيمة 100 الف جنيه قبل بدأ الشهر حتى تكون جاهزه للصرف مع بداية الشهر الجديد

وأشار إلي أن الأسعار ثابته دون تغيير ، كما أن التاجر يستطيع صرف باقى الاستعاضة و الربط السلعي الخاصة به فور الانتهاء من تسليم الاستعاضة الاولى، مؤكداً أن نسب صرف السلع التموينية تصل 60٪ خلال أول 5 ايام من الشهر مما يؤكد توافر السلع .

بينما قال عادل السيد عضو شعبه البقاله بغرفة الجيزة التجارية، إن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500مخزن قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر .

أسعار سلع سبتمبر 2023

واكدت الوزارة ثبات أسعار سلع سبتمبر 2023 ، حيث جاءت علي النحو التالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه .

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

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