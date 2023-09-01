مع بدء صرف المقررات التموينية.. ننشر قائمة أسعار السلع لشهر سبتمبر 2023

بالتزامن مع بدء الشهر يبحث المستفيدون من البطاقات التموينية عن أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 في منافذ وزارة التموين والتجارة الخارجية.

موعد صرف مقررات شهر سبتمبر 2023

يأتي موعد صرف مقررات شهر سبتمبر 2023 بداية من اليوم الجمعة 1 /9 /2023 من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

واستقرت أسعار جميع السلع التموينية ولم يطرأ أي تغيير على قائمة سلع المنظومة التي تصرف لأصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، خلال سبتمبر الجاري، وتضمنت القائمة 31 سلعة تشمل الزيت والسكر والأرز والفول والعدس والدقيق.

وتستعرض "الدستور" أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بالتزامن مع بدء صرفها

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

1- سعر سكر التموين معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 – سعر الزيت الخليط في التموين 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- سعر الأرز في التموين معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

تابع أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

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قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.