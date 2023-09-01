تتضمن الأرز بـ22 جنيها.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

استقرت أسعار جميع السلع التموينية ولم يطرأ أي تغيير على قائمة سلع المنظومة التي تصرف لأصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، خلال سبتمبر الجاري، وتضمنت القائمة 31 سلعة تشمل الزيت والسكر والأرز والفول والعدس والدقيق.

وحصلت “الدستور” من مصادر خاصة على قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر والتي جاءت دون زيادات جديدة، مؤكدة توافر سلعة الأرز لدى جميع المنافذ التموينية، ويتم صرفها ضمن سلع فارق النقاط بـ22 جنيها للكيلو، والأرز موجود ضمن قائمة المنظومة بسعر 12.6 جنيها.

وتستعرض "الدستور " أسعار سلع المنظومة التموينية الخاصة بشهر سبتمبر:

أسعار المقررات التموينية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.