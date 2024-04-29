بلينكن يزور إسرائيل والأردن فى إطار جولة شرق أوسطية جديدة

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إسرائيل والأردن في جولة تستمر حتى الأربعاء، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وتأتي الزيارة في أعقاب مكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ناقشا خلالها مفاوضات الإفراج عن الرهائن في غزة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد مسؤول في الخارجية جولة بلينكن الذي حطت طائرته الأحد في أيرلندا للتزود بالوقود بالوقود بينما كان في طريقه إلى السعودية في زيارة مقررة جرى الإعلان عنها سابقا.

وأفاد مسؤول رفيع بحركة حماس وكالة «فرانس برس»، أمس الأحد، بأن «لا قضايا كبيرة» في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدم من «إسرائيل» ومصر حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال المسؤول في حماس الذي اشترط عدم كشف هويته: «الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها حماس بشأن ما تضمنه الرد».

وأضاف المسؤول أن وفدا لحماس برئاسة خليل الحية سيقدم رد الحركة على اقتراح الهدنة خلال اجتماع مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة الإثنين.