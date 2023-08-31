منتصف سبتمبر بتخفيضات 30%.. "التموين" تكشف تفاصيل معارض "أهلا مدارس"

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية وعدد من الجهات الرقابية لإقامة معارض أهلاً مدارس، والتي انطلقت بعدد من المحافظات بينها الدقهلية والأقصر، في إطار التخفيف عن المواطنين أعباء أولياء الأمور، ومجابهة التضخم، واستعدادًا للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توافر أفضل السلع بأسعار منافسة في كل ربوع مصر لصالح المستهلك، بمناسبة العودة للمدارس.

موعد معرض أهلًا مدارس

وتنطلق معارض "أهلاً مدارس" بالقاهرة وسائر المحافظات المصرية منتصف شهر سبتمبر الجاري، تحت رعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء، للعام الثامن على التوالي.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن المعرض يقدم كافة المستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30٪ عن القطاع الخاص، كما يتم تواجد مفتش من المديرية بكل معرض طوال إقامته للتأكد من جودة المعروض والأسعار بالتخفيضات المقررة، إضافة إلى طرح سلع غذائية بالمعرض، والتي يستخدمها الطلاب في الوجبات المدرسية من حلاوة وأجبان ومربى.

وأضاف الوزير أن إقامة معارض "أهلًا مدارس" بالمحافظات، إضافة إلى مشاركة المكتبات، والسيارات المتنقلة لبيع كل مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بتخفيضات تراعي الأوضاع الاقتصادية، وأنه من المقرر إقامة معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر بمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

وكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه من المتوقع إقامة نحو 25 معرضًا رئيسيًا بالمحافظات و120 معرضًا ‏فرعيًا، بالإضافة إلى 36 شادرًا و29 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة، بزيادة طفيفة عن العام الماضي.

أهلا مدارس بجميع المحافظات

فيما صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بأن المبادرة ستنطلق يوم 15 سبتمبر بدءً بالمعرض الرئيسى الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة القاهرة في مبنى جهاز المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بالتزامن مع معارض في عواصم المحافظات التي تنظمها الغرف التجارية.

وأشار إلى أنه جار التنسيق بين رؤساء الغرف في كل محافظة والمحافظين؛ لتحديد الموقع لمعرض كل محافظة وتوفير الحراسة والكهرباء والنظافة كالمتبع سنويا، حيث ستقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفى الذى تم مده لنهاية شهر سبتمبر.

وأضاف الوكيل أنه في ضوء المسئولية المجتمعية للغرف التجارية عبر قرن من الزمان، فستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية بتخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأولى بالرعاية أو توزيع شنط مدارس لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرهما، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.

وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، أن المعارض ستقوم بتوفير مستلزمات المدارس بأسعار الجملة وذلك بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، وتدعم الصناعة المصرية، وتتضمن الأدوات المكتبية والملابس والأحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والحاسبات الالية ومستلزماتها، ولأول مرة الكتب الخارجية والتي نسعى لتوفيرها بصورة رقمية لتجاوز آثار ارتفاع تكلفة الورق والطباعة، كما تقوم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى بإعادة مبادرة حاسب لكل طالب بالتنسيق بين المنتجين وعدد من البنوك لتقسيط التكلفة.

وأضاف عز أنه جار حصر التكلفة لكل غرفة لمكاتبة وزير التجارة والصناعة للموافقة على الخصم من الاحتياطي النقدي للغرف لبدء التنفيذ.