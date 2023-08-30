الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتخفيضات 40%.. افتتاح معرض "أهلا مدارس" بمحافظة الدقهلية

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، معرض “أهلا مدارس” الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والمقام داخل مدرسة الشهيد محمد مصطفى الجوهري بالجلاء، لتوفير كل مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأيمن عنتر مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصورة.

وتفقد مختار المعرض والمنتجات المعروضه للاطمئنان على جودتها وعلى الأسعار المعروضة، واستمع إلى شرح مفصل من العارضين حول جودة المنتجات ونسب التخفيض، وتفقد قسم المنتجات اليدوية لمديرية التربية والتعليم ووجه بالمشاركة في معارض أيادي مصر وتسويق هذه المنتجات على المنصة الرسمية لمبادرة “أيادي مصر”.

وقال المحافظ إنه يتم توفير كافة مستلزمات المدارس بخصومات تتراوح من 30 إلى 40% بالمعرض وصرف مستلزمات المدارس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية (الأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة).

وأشار مختار إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي بالمجان على الطلاب تخصص العيون وصرف النظارات بأسعار مخفضة داخل المعرض ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لطلاب المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وثمن المحافظ دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى تجهيز معرض "أهلا مدارس" وتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتوفير كافة الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء العمل جميعاً في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمةالمواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء وجدي الجرواني السكرتيرالمساعد للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ووجه المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية وسرعة الانتهاء من تجهيز معارض أهلا مدارس بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

الافتتاح
الافتتاح
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية معرض أهلا مدارس مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة وكيل وزارة التربية والتعليم الدقهلية

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