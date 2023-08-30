الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية في الدقهلية

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملات المكثفة من خلال إدارة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأفاد التقرير الذي عرضه محمد البدوي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة بإزالة عدد من الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشارع الجيش بنطاق حي شرق مدينة المنصورة وتم التحفظ على الإعلانات التي تمت إزالتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا لاشتراطات لائحة الإعلانات المقررة بالتنسيق مع الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة وفريق عمل الإعلانات والإشغالات برئاسة حي شرق المنصورة.

مراجعة إعلانات الشوارع

الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الإعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية إزالة الإعلانات المخالفة

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