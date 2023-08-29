إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

أصيب شخصان جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الحزام الآمن المطرية بورسعيد، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهما لمستشفى المطرية لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بورسعيد الجديد، بالقرب من تل ابن سلام، وإصابة اثنين.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية لمكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة عبده م.ع.ال. ويبلغ من العمر 35 عامًا، مقيم بالمطرية، وكريم ش. ويبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم بالمطرية.

وجرى تحويل المصاب الأول لمستشفى المنزلة لعمل أشعة، والثاني لمستشفى المطرية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

كما لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها، جراء حادث تصادم سيارة تريللا وميكروباص، على طريق المنصورة العاشر من رمضان، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان للمشرحة والمصابة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بوقوع حادث تصادم بين سيارة تريللا وميكروباص على طريق المنصورة العاشر، أمام قرية بشلا التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع طفلة تدعى سها عادل صالح الشرباصي، وتبلغ من العمر 5 سنوات، مقيمة بمحافظة دمياط، وإصابة والدتها وتدعى غالية محمد أبو زيد، وتبلغ من العمر 28 عامًا، مقيمة بمحافظة دمياط، بخلع في الكتف.

وجرى نقل الجثة لمشرحة ميت غمر، والمصابة للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.