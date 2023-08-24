رئيس جامعة المنصورة يطمئن على وفد الجامعة بعد تعرضه لحادث في سوهاج

أجرى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اتصالاً هاتفياً بالدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، للاطمئنان على المصابين من وفد جامعة المنصورة الذي تعرض لحادث سيارة بسوهاج، للوقوف على ملابسات الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

تعرض وفد من جامعة المنصورة صباح اليوم الخميس خلال السفر للمشاركة فى ملتقى إعداد الطلاب في الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج لحادث سيارة قبل مدخل مدينة سوهاج.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة وإصابة كل من عضو هيئة التدريس رئيس الوفد بكدمات متفرقة، إصابة طالب بجرح فى الظهر، إصابة طالبة بكسر فى القدم.

رئيس جامعة المنصورة ينعى سائق حادث سوهاج

ونعى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورمحمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب باسمهم وباسم عمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، السائق الفقيد، كما أعربوا عن عميق حزنهم و خالص تعازيهم لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان، كما أعربوا عن خالص تمنياتهم بالشفاء العاجـل للمصابين.

وقرر رئيس الجامعة صرف مبلغ 75 ألف جنيه لأسرة المتوفى وصرف 25 ألف جنيه لكل مصاب مع التنسيق مع جامعة سوهاج لنقل المصابين لمستشفيات جامعة المنصورة لتقلى العلاج اللازم.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجامعة سوهاج لدورها فى تقديم الرعاية العاجلة لوفد الجامعة بعد تعرضهم للحادث.