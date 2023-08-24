الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يطمئن على وفد الجامعة بعد تعرضه لحادث في سوهاج

الدكتور شريف خاطر
الدكتور شريف خاطر

أجرى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اتصالاً هاتفياً بالدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، للاطمئنان على المصابين من وفد جامعة المنصورة الذي تعرض لحادث سيارة بسوهاج، للوقوف على ملابسات الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

 تعرض وفد من جامعة المنصورة صباح اليوم الخميس خلال السفر للمشاركة فى ملتقى إعداد الطلاب في الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج لحادث سيارة قبل مدخل مدينة سوهاج.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة وإصابة كل من عضو هيئة التدريس رئيس الوفد  بكدمات متفرقة، إصابة طالب بجرح فى الظهر، إصابة طالبة بكسر فى القدم.

رئيس جامعة المنصورة ينعى سائق حادث سوهاج 

ونعى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورمحمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب  باسمهم وباسم عمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، السائق الفقيد، كما أعربوا عن عميق حزنهم و خالص تعازيهم  لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان، كما أعربوا  عن خالص تمنياتهم بالشفاء العاجـل للمصابين.

وقرر رئيس الجامعة صرف مبلغ 75 ألف جنيه لأسرة المتوفى وصرف 25 ألف جنيه لكل مصاب مع التنسيق مع جامعة سوهاج لنقل المصابين لمستشفيات جامعة المنصورة لتقلى العلاج اللازم.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجامعة سوهاج لدورها فى تقديم الرعاية العاجلة لوفد الجامعة بعد تعرضهم للحادث.

شريف خاطر جامعة المنصورة جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعى وفد جامعة المنصورة

مواد متعلقة

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

الأنبا توما حبيب يهنئ قيادات "أوقاف سوهاج" بعيد الأضحى المبارك

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

الرئيس السيسى يتقدم مشيعى جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

الأكثر قراءة

إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بمطار برج العرب

بشراكة مصرية أسترالية.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج ألبان الأطفال فى الشرق الأوسط (خاص)

نقيب التمريض تجتمع مع وزير المالية لمناقشة سبل تحسين أحوال المهنة

تفعيل عضويتها فى بنك التنمية الجديد.. ما مزايا انضمام مصر لـ"بريكس"؟

محافظ الشرقية يُحيل موظفين مقصرين بعملهم فى الزقازيق وبلبيس للتحقيق

زيادة التبادل التجارى والاستثمارات.. ماذا يعنى انضمام مصر لـ"بريكس"؟ (انفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)