ضبط المتهم بقتل فلاح بغرض سرقته بقرية ميت ناجي بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط المتهم بقتل فلاح بغرض سرقته أثناء توجهه بالمواشي الخاصة به لأرضه الزراعية بقرية ميت ناجي التابعة لمركز ميت غمر، وتبين أن وراء الواقعة مسجل خطر مواد مخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و عرضه على جهات التحقيق.

وكان اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بمصرع شخص بطلق ناري أثناء محاولة سرقة الماشية الخاصة به بقرية ميت ناجي دائرة مركز ميت غمر.

جريمة قتل

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن القتيل يدعى حاتم محمد أنور العناني، ويبلغ من العمر 42 عامًا، مقيم بقرية ميت ناجي دائرة المركز، وأصيب بطلق ناري في البطن ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات أنه أثناء توجه المجني عليه لأرضه الزراعية بالمواشي، فوجئ بتعدي شخص مجهول عليه مشهرا سلاح ناري في وجهه، لمحاولة سرقة المواشي الخاصة به، وأثناء مقاومته له أطلق عليه عيارًا ناريًا في البطن، وجرى نقله للمستشفى في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته لحظة وصولة الى المستشفى

وبتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، تبين أن وراء الواقعة شخص يدعى حمادة ع.ال.ال. ويبلغ من العمر 36 عامًا، مقيم بقرية شالوش التابعة لدائرة المركز، مسجل شقي خطر إتجار في المواد المخدرة، والسابق اتهامه في قضية مخدرات بالسجن لمدة 7 سنوات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية والعرض على النيابة العامة وجهات التحقيق لمباشرة أعمالها.