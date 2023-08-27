نائب محافظ الدقهلية: عهد الرئيس السيسى شهد الكثير من الجهود والنجاحات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أمس السبت، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بحضور الندوة التي نظمتها أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن برئاسة النائبة شيماء نبيه عضو مجلس النواب تحت عنوان "المرأة والريادة الرقمية"، والتي حاضر فيها الدكتور حمدي أبوسنة استشاري التدريب والتنمية الدولي.



حيث تضمنت الندوة جلستين تم فيهما شرح التحول الرقمي، وكيفية تجنب الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً للقوانين وكيفية تحقيق ربح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والآثار النفسية المترتبة على الاستخدام السيئ لتلك الوسائل.



ولمحة عن مهارات التواصل الاجتماعي في القرن الحادي والعشرين، وفقاً للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، وجاءت الندوة ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن لتوعية المرأة حتي تتمكن المرأة من الريادة الرقمية مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.



وثمن محافظ الدقهلية دور حزب مستقبل وطن السياسي والاجتماعي والثقافي والتنموي ومشاركته في كل المجالات والأنشطة لتقديم الدعم المواطنين وعقد الندوات التثقيفية لتوعية المواطنين والمرأة بكل القضايا المجتمعية والسياسية.



من جانبه قال نائب محافظ الدقهلية: "أنقل إليكم جميعاً خالص تحيات محافظ الدقهلية والذي لا يتوانى لحظه في تقديم الدعم لكافة الأحزاب السياسية لمواصلة مسيرتها السياسية والمجتمعية تجاه الوطن والمواطنين".



وأكد على أنه في عهد الرئيس السيسي تحققت الكثير من الجهود والنجاحات خاصة على مستوى التمكين والمشاركة للمرأة المصرية والاستماع لها ، فقد بذلت الدولة الكثير والكثير من أجل أن تكون المرأة جزء لا يتجزأ منها وأن تتقلد كل المناصب.



وأشار إلى أنه في السابق لم تتمكن المرأة سياسياً ومهنيا ولكن الآن نجد أن الوضع قد تغير وأصبحت تتقلد أعلي المناصب السياسية والتنفيذية في الدولة، ورأينا جهودًا كبيرة ومختلفة بذلت لصالح المرأة على أرض الواقع بشكل فعال.



ولفت إلى أن التعامل مع التكنولوجيا هو التحدي الأكبر في العصر الحديث وأمامنا نماذج كثيرة من قوي الظلام لتدمير ونشر الفوضي والتشكيك في العمل العام ومحاولة إحباط المواطن، مشيرا إلى أن بعض الدول تقوم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشعوب كنوع من أنواع القوى الناعمة.



وأكد النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالدقهلية، أن مصر بقيادة الرئيس السيسى أولت المرأة اهتمامًا خاصًا، حيث إنه أدرك قيمة عظيماتً مصر، وأتاح لهن فرص التمكين، مشيراً إلى أن المرأة هي المؤثر الرئيسي في الحراك السياسي على أرض مصر وهي المجتمع ككل بما لها من تأثير على عائلتها والمجتمع.



كما أشار النائب جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم قائلًا: إن تلك الندوة عن التحول الرقمي هامة لتوعية المرأة وتوجهات العالم مصر هو التحول للرقمنة لذا قررنا إعداد سلسلة ندوات تثقيفية عن الرقمنة للمرأة ليتم تثقيفها وتوعيتها في هذا المجال.

