محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الطرق والكباري يتفقدان مشروع امتداد المشاية الجديد

أرسل وزير النقل، اليوم، لجنة متخصصة برئاسة اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري للمتابعة على الطبيعة لكافة المشروعات التي تم مناقشتها في زيارة محافظ الدقهلية لحل كافة المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية.



واستقبل محافظ الدقهلية ، صباح اليوم رئيس هيئة الطرق والكباري والوفد المرافق له بمقر ديوان عام المحافظة وقاموا بجولة تفقدية تفقدوا خلالها مشروع امتداد المشايه الجديدة بطول 2 كيلو متر بداية من مكتبة مصر العامة وصولاً بقولنجيل للوقوف علي المشاكل والمعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ وسرعة حلها مع كافة الجهات، كما تفقدوا مقترح مشروع إنشاء ممشى أهل المنصورة على النيل والذي سيتم تنفيذه في قطاعين القطاع الأول بداية من موتيل المحافظة وصولاً إلى فيلا غيث والقطاع الثاني بطول امتداد المشاية الجديدة، كما تفقدوا مشروعات الكباري والتوسعات الجاري إنشاؤها على طريق رافد المنصورة جمصة وطريق جمصة الساحلي بداية من مدينة جمصة حتى مدينة المنصورة الجديدة حيث تفقدوا المواقع المقترحة لإنشاء كباري مشاة للطلاب والعاملين بالجامعات أمام كل من جامعة الدلتا وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة المنصورة الجديدة.

وأكد المحافظ، على أن ما يحدث على أرض الدقهلية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من مشروعات قومية في مجال الطرق والكباري لم تشهده المحافظة منذ تاريخها حيث تم تطوير كافة الطرق الرئيسية بالمحافظة بالإضافة إلي إنشاء طرق جديدة لربط الدقهلية بكافة المحافظات المجاورة.

وأشار مختار، إلى أن مشروع امتداد المشاية الجديدة وإنشاء ممشى أهل المنصورة على النيل حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره لتعود المنصوره عروسًا للنيل كسابق عهدها.



وثمن المحافظ، دور وزارة النقل وعلى رأسها الفريق كامل الوزير على تعاونها الكامل والمثمر مع المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة أبناء الدقهلية وحل كافة المشاكل المرورية وتوفير أماكن ترفيهية.