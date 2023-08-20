الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح الملتقى التوظيفى للشباب لتوفير 4 آلاف فرصة عمل

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الملتقى التوظيفي للشباب، والذي تنظمه مؤسسة "حياة كريمة" بالدقهلية بدايةً من اليوم الأحد، ولمدة يومين بالصالة المُغطاة باستاد المنصورة، بالتعاون مع عدد من الوزارات وهي: وزارة الشباب والرياضة، التربية والتعليم، وبمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص، وبمشاركة متطوعي التحالف الوطني.

وذلك بحضور ومشاركة ممثلي مؤسسة "حياة كريمة" بالدقهلية، والمهندس محمد سامي منسق عام محافظة الدقهلية، وأعضاء ومتطوعي مؤسسة "حياة كريمة" والتحالف الوطني، وحضور وكلاء وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والزراعة، ومدير جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد مختار أن الهدف من الملتقى هو دمج الشباب بسوق العمل، وتعريفهم بفرص العمل المتاحة والاستفادة منهم في كل المجالات، وتزويد الشركات والقطاع الخاص بدماء جديدة.

كما أكد المحافظ أن الملتقى التوظيفي يهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، للحد من البطالة وتدوير عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات. 

وأوضح "مختار" أن الملتقى يشارك فيه اليوم، ما يقارب من 70 شركة ومؤسسة لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب والخريجين في كل المجالات، سواء في مجال التصنيع أو البيع والتسويق أو الإدارة أو التعليم.

وأكد المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" لم تشهدها الدولة المصرية على مرّ تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كل القطاعات، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص.

وثمَّن مختار دور القائمين على مؤسسة "حياة كريمة" بالدقهلية، وكل الوزارات الداعمة لهذا الملتقى، وجميع الشركات المشاركة من أجل توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الملتقى التوظيفي مؤسسة حياة كريمة

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