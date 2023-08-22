الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يقرر استثناء طلاب الدمج بالمدارس الفنية من شرط المجموع

ايمن مختار
ايمن مختار

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استثناء طلاب الدمج بالمدارس الفنية من شرط المجموع وإلحاقهم بأقرب مدرسة فنية لمحل إقامتهم للعام الدراسي 2023/2024، وذلك تيسيرا عليهم وعلى ذويهم ومراعاة لظروفهم وضمانا لكفالة واستمرارية دمجهم وتوفير الرعاية التعليمية لهم. 
 

جاء قرار محافظ الدقهلية بناء على ما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وفي هذا الصدد قال المحافظ، إن الدمج لذوي الإعاقة في التعليم وفقا لقدراته وإمكاناته  يكسبه مهارات جديدة مما يجعله يتعلم ويواجه صعوبات الحياة، ويكتسب عددا من الفرص التعليمية والنماذج والمهارات المناسبة التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله والمشاركة في الأعمال والأنشطة يشجعه على البحث عن ترتيبات حياتية أكثر اعتيادية.

 

وأضاف أن الدمج يساعد الأشخاص العاديين بأن يتعودوا على تقبل  ذوي الاحتياجات الخاصة ويشعرون بالارتياح مع أشخاص مختلفين عنهم ، مشيرا إلى أن الدمج في التعليم للمعاقين مع أقرانهم العاديين له قيمة كبيرة  تعود على المجتمع من خلال جعل التعليم أكثر فاعلية لهؤلاء الأشخاص فالكثير منهم يحقق تقدما ملحوظا في التعليم بجميع مراحلة.

 

طلاب ذوي الاحتياجات محافظ الدقهلية المدارس المجموع

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