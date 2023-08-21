الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سائقة توك توك بعد اصطدامها بجرار قمامة على طريق الحجايزة بالدقهلية

جثة
جثة

لقيت سائقة توك توك مصرعها بعد اصطدامها بجرار قمامة، وذلك أثناء عملها على طريق الحجايزة بنطاق مركز السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى وضبط السائق.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين، بمصرع فتاة في حادث تصادم توك توك بجرار قمام  على طريق الحجايزة بنطاق المركز.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى شهد عوض عبدالخالق، وتبلغ من العمر 15 عامًا، مقيمة بقرية كفر سعد دائرة مركز السنبلاوين.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى السنبلاوين، وضبط السائق والسيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

وشيع أهالي قرية كفر سعد بمركز السنبلاوين، جثمان الفتاة ضحية الحادث، وتم دفنها بمقابر أسرتها وسط حالة من الحزن.

سائقه توكتوك جرار قمامه السنبلاوين طريق الحجايزه

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