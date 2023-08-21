الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طالبين ارتكبا فعل فاضح بشاب من ذوي الاحتياجات وصوروه بالدقهلية

متهم
متهم

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية من ضبط طالبين بقرية درين التابعة للمركز بعد قيامهما باستدراج شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيًا" داخل توك توك والتحرش به والإتيان به بأعمال منافية للآداب وتصوير مقطع فيديو على الهاتف المحمول خلال قيامهما بالتعدي عليه جنسيا.

تلقى اللواء مروان حبيب،مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة نبروه ببلاغ من "ا.ع.ط."، 55 عامًا، سائق بمجلس مدينة نبروه ومقيم قرية درين وبرفقته نجله"م"، 23 عاما، معاق ذهنيا يفيد بتضرره من كلا من:"السيد.ا.ط"، 17 عامًا، طالب، و"محمد.ع.ع.ع"، 17 عامًا، طالب . وأفاد والد المجني عليه ف بلاغه إن المتهم الأول استغل إعاقة نجله واستدرجه للتوك توك خاصته "بدون لوحات معدنية"، والتحرش به وإتيانه بأعمال منافية للآداب مع الأول وقيام المتهم الثاني بتصوير بهاتفه المحمول.

وقدم والد المجني عليه مقطع فيديو يظهر قيام المتهم بارتكاب واقعة التحرش بنجله وتصويره.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف المتهم الثاني بتعرض هاتفه المحمول للتلف وقام بتغييره جرى التحفظ على التوك توك وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة التي لمباشرة التحقيقات.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة والسابق اتهامهم في قضايا اتجار بمواد مخدرة وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران وإصابة احدهم بقرية غزالة وبحوزتهم 1 كليو من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش وعيارات نارية ومبالغ مالية من حصيلة البيع.

ضباط وحده مباحث مركز شرطة نبروه الدقهلية

الأكثر قراءة

"يسلم نفسه أو يتقبض عليه".. مصدر: الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

الأهلى ينهى إعارة أحمد قندوسى إلى سيراميكا

سقط على الرصيف.. مصرع طفل أثناء اللعب بدراجته الهوائية بالفيوم

مصادر بالأنفاق: ترسية مشروع ترام أبوقير خلال الأيام المقبلة

مشاهد خارجه وجنون العظمه.. أسرار جديدة عن انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟