استلام دفعة من لحوم "إطعام الطعام" لتوزيعها على الأكثر احتياجا بالدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، استلام الدفعة 32 من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وقال المحافظ إن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 75 طنا، لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أنه سيتم إيصالها إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.