الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استلام دفعة من لحوم "إطعام الطعام" لتوزيعها على الأكثر احتياجا بالدقهلية

استلام لحوم الاضاحى
استلام لحوم الاضاحى

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، استلام الدفعة 32 من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية  من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وقال المحافظ إن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 75 طنا، لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أنه سيتم إيصالها إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن جهود  وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الشيخ صفوت نظير وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي

مواد متعلقة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

قناة الناس| أمين الفتوى: عاشوراء يوم سعة وسعادة وفرح (فيديو)

قناة الناس|أمين الفتوى يوضح فضل إطعام الطعام وجزاء فاعله (فيديو)

مختار: توصيل المرافق بالمنطقة الصناعية بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه

بإجمالي 2 طن.. محافظة الدقهلية تتسلم الدفعة 26 من لحوم الاضاحي "اطعام الطعام"

الدقهلية تتسلم الدفعة 25 من لحوم إطعام الطعام

هل تجوز الأضحية من الطيور؟.. أحمد كريمة يكشف حكم الشرع

2 كيلو لحوم بلدى من بيت الزكاة للأسر الأولى بالرعاية بمعظم المحافظات

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 29-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة في السعودية.. على متنها مسؤلون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟