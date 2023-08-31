التموين: طرح حلوى المولد بتخفيضات 25% بمنافذ الوزارة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام شركة السكر للصناعات التكاملية بطرح حلوى المولد في المنافذ التابعة للوزارة بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق.

وقال اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيهًا للكيلوجرام حسب مكونات العلبة.

زيادة طاقة التعبئة لمصنع السكر

وفي وقتٍ سابق، قال البديوي، إنه في إطار استراتيجية الوزارة التطويرية، تمت زيادة طاقة التعبئة لمصنع السكر بمنطقة الحوامدية من 100 طن يوم إلى 500 طن يوميًا بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه المستهدف زيادة التعبئة في المرحلة الثانية إلى 800 طن يوم بقيمة بتكلفة بلغت نحو 500 ألف جنيه.

ونوه البديوي، بأن الشركة ستبدأ من أكتوبر المقبل بتكرير 50 ألف طن سكر لصالح شركة السكر للصناعات التكاملية ونحو 75 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية و25 ألف طن لصالح شركة الفيوم للسكر.

وأكد أن إنتاج الشركة من السكر يوجه بالكامل لصالح البطاقات التموينية بنحو 65 ألف طن شهريا يتم ضخها في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف البدوي، خلال الموسم الماضي تم إنتاج 850 ألف طن سكر من قصب السكر متوقعا تحقيق فائض في إنتاج خلال الموسم المقبل في حدود 80 ألف طن سكر سيتم طرحها في البورصة السلعية.