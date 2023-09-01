الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين تبدأ صرف مقررات سبتمبر اليوم

بطاقة التموين
بطاقة التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، صرف مقررات سبتمبر لنحو 64 مليون مواطن على 23 مليون بطاقة تموينية عبر  40 ألف منفذ، ويعمل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً يوميًا وخلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وتطرح وزارة التموين 31 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، تتضمن الزيت والسكر والمكرونة والدقيق والصلصة والفول والعدس.

وشددت وزارة التموين على جميع مديريات التموين بالمحافظات، ضرورة المرور على المنافذ التموينية، للتأكد من انتظام صرف المقررات بالأسعار الرسمية دون أي زيادة، الزيت بسعر 30 جنيها والسكر بسعر 12.6 جنيه، وكذلك التأكد من مواعيد الفتح والغلق، وصرف مقررات السلع الأساسية وفقًا للحصص المقررة لكل مستفيد.

وحددت وزارة التموين لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية، حصة من السلع الأساسية، تتضمن كيلو سكر، وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة، وزجاجة زيت 800 ملي  للفرد، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، ويتم  استكمال باقي قيمة الدعم من سلع قائمة المنظومة.

وتحصل البطاقة التموينية المتضمنة 4 مستفيدين، على سلع من قائمة المنظومة التموينية بقيمة 200 جنيها شهريًا، ويضاف مبلغ 25 جنيهًا عن كل مستفيد يزيد عن الـ4 أفراد، عبر40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.

وتدعم الدولة سلع المقررات لصالح نحو 64 مليون مواطن مقيد على 23 مليون بطاقة تموينية، ويحصل كل منهم على سلع من قائمة المنظومة المتضمنة 31 سلعة بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، وذلك حتى المستفيد الـ4 بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الـ5 ومن يليه على سلع بقيمة 25 جنيهًا.

طرح حلوى المولد  بأسعار مخفضة بنحو 25%

وأعلن  اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير مصنع "فينوس" للحلويات والعصائر، وسيقوم بطرح  حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار مخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق، لافتًا إلى أنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام  إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 جنيهًا للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.

طرح حلوى المولد بأسعار منخفضة بنحو 25 وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية إجمالي المستفيدين من البطاقات التموينية أصحاب البطاقات التموينة

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