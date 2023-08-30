الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء صرف "تموين سبتمبر" الجمعة

السلع
السلع

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد المنافذ بكافة السلع الغذائية استعدادا لصرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية.

وصرفت شركة الجملة حصة البقالين قبل بداية الشهر بعدة أيام تمهيدًا لصرفها فى اليوم الأول من الشهر المقبل.

ويحق للبقال التموينى أو صاحب مشروع جمعيتى صرف الاستعاضة فور نفاد السلع، ويحق له صرف الاستعاضات الأربعة خلال أسبوع حسب استهلاك كل منفذ.

40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصرف التموين 

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

أسعار المقررات التموينية 

 قائمة أسعار المقررات التموينية والتي يتم صرفها للمواطنين عبر منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والتي جاءت كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيها.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

بطاقة التموين أخبار التموين أسعار السلع التمونية

مواد متعلقة

بدء صرف "تموين يونيو" لصالح 64 مليون مواطن غدا

صرف 100% من السلع التموينية على بطاقة التموين للمواطنين عن شهر مايو

"التموين" تبدأ تسليم مقررات يونيو ودفعة الدعم الاستثنائى للمنافذ

صرف 95% من "تموين مايو"

صرف 80% من "تموين مايو".. والمنافذ تعمل حتى التاسعة مساء

صرف 70% من المقررات التموينية للمواطنين

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

أسعار سلع التموين لشهر مايو 2023 بعد الزيادة

الأكثر قراءة

مارجريت عازر تكشف لـ"الدستور" أسباب استقالتها من حزب المحافظين

"نيفين" في دعوى خلع: "البث المباشر كل دماغه وساب شغله عشان فيسبوك"

محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

"الأرصاد": ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وهذا موعد انكسار الموجة

"أولاد حريم كريم" و"مندوب مبيعات" فى السينمات الليلة

أخبار فاتتك| كولر يرفض عرضًا سعوديًا ضخمًا من أجل الأهلى وانخفاض أسعار الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)