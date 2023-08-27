التموين توضح السلع المدعمة التي يصرفها الفرد الواحد بقيمة 50 جنيها



أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم المقرر في البطاقات يبلغ 50 جنيها للفرد الواحد للبطاقة 4 أفراد و 25 جنيها بما يزيد عن ذلك .

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الـ 50 جنيه المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيه و كيلو سكر بسعر 12.6 جنيها ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه



وأشار إلي أنه يتم طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 و 22 جنيها للكيلو

الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز

ومن جانبه قال احمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير ، أنه الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز .

وأشار إلي أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي مدة 3.3 شهراً، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ شهر سبتمبر القادم مما يعزز من حجم المخزون الاستراتيجي.

كان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، عن قيام الوزارة بإرسال خطاب الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للموافقة على إقامة معرض اهلا مدارس الرئيسي في ارض المعارض بمدينة نصر وذلك ما بين 9 و 15 سبتمبر القادم لحين بدء العام الدراسي القادم.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش حجر أساس المستودع الاستراتيجي في محافظة الأقصر أن المعرض اهلا مدارس الرئيسي يقام بالتعاون والتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك اتحاد الغرف التجارية .

واضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن التنسيق بهدف توفير كافة المستلزمات الدراسية من كتب و أدوات مدرسية و حقائب وأحذية جلدية وملابس و خلافه.

وأشار المصيلحي الي أنه يجري حاليا التنسيق مع الغرف التجارية بهدف إقامة معارض أهلا مدارس في كافة محافظات الجمهورية.

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت افتتاح معارض أهلا مدارس في كافة مراكزها البالغة 7 ، وبتخفيضات تراوحت من 15 الي 25٪، بالإضافة إلي مشاركة المحال التجارية والمكتبات بمنافذهم دون التوجه إلى مقر المعرض.