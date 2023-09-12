موعد دخول المدارس العام الدراسي الجديد 2024.. وتفاصيل معارض أهلا مدارس

زاد البحث عن موعد دخول المدارس العام الدراسي الجديد 2024 مع انتشار شوادر بيع المستلزمات المدرسية بمختلف المدن والمحافظات للاستعداد للعام الدراسي الجديد وشراء مستلزمات وطلبات الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

موعد دخول المدارس العام الدراسي الجديد 2024

في هذا التقرير نوضح موعد دخول المدارس العام الدراسي الجديد 2024 وتفاصيل معارض اهلا مدارس المفترض أن تبدأ الجمعة 15 سبتمبر 2023 القائمة عليه وزارة التموين والتجارة الداخلية.

17 يوم تبقت على بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023 وينتهي رسميًا 30 مايو 2024.

وتستمر الدراسة في الفصل الأول للعام الدراسي الجديد حتى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤، أما الدراسة في الفصل الثاني تبدأ من السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ ويستمر حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الثلاثاء ٩ يناير 2023 امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ من السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤، وتكون امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ السبت ١ يونيو ٢٠٢٤، أما امتحانات الثانوية العامة تكون من السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

معارض أهلا مدارس 2023

تبدأ معارض أهلا مدارس 2023 من الجمعة 15 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الجمعة 29 سبتمبر 2023 ويكون مقر المعرض الرئيسي سيقام بصاله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، وينطلق في مختلف محافظات مصر ب3 معارض على الأقل في كل محافظة مع وجود الشوادر والسيارات المتنقلة.

توفر معارض أهلا مدارس الادوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس والكتب الخارجية بمعارض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 15٪؜. ، كذلك يوجد 20 جناح للسلع الغذائية والتي تعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 25 % تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري.

عدد المكتبات المشاركة في معارض اهلا مدارس هذا العام 105 من خلال 130 معرض فرعي وكذلك 42 شادر ، ويصل عدد العارضين بالمعرض الرئيسي 6 أجنحة للبنوك، ويوجد 30 جناح للأدوات المدرسية، و 20 جناح لشنط المدارس، و30 جناح للملابس و 30 جناح للأحذية، و 20 جناح للسلع الغذائية.