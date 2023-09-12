الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد دخول المدارس العام الدراسي الجديد 2024.. وتفاصيل معارض أهلا مدارس

المدارس
المدارس

زاد البحث عن موعد دخول المدارس العام الدراسي الجديد 2024 مع انتشار شوادر بيع المستلزمات المدرسية بمختلف المدن والمحافظات للاستعداد للعام الدراسي الجديد وشراء مستلزمات وطلبات الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

موعد دخول المدارس العام الدراسي الجديد 2024

في هذا التقرير نوضح موعد دخول المدارس العام الدراسي الجديد 2024 وتفاصيل معارض اهلا مدارس المفترض أن تبدأ الجمعة 15 سبتمبر 2023 القائمة عليه وزارة التموين والتجارة الداخلية. 

17 يوم تبقت على بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023 وينتهي رسميًا 30 مايو 2024. 

وتستمر الدراسة في الفصل الأول للعام الدراسي الجديد حتى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤،  أما الدراسة في الفصل الثاني تبدأ من السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤  ويستمر حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الثلاثاء ٩ يناير 2023 امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ من السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤، وتكون امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ السبت ١ يونيو ٢٠٢٤، أما امتحانات الثانوية العامة تكون من السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

وزير التموين: معارض أهلا مدارس ترفع الأعباء عن الأسر والتخفيضات تصل لـ30%

قبل بدء الدراسة.. تفاصيل استعدادات معارض "أهلا مدارس" بالمحافظات

معارض أهلا مدارس 2023 

تبدأ معارض أهلا مدارس 2023 من الجمعة 15 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الجمعة 29 سبتمبر 2023 ويكون مقر المعرض الرئيسي سيقام بصاله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  بأرض المعارض بمدينة نصر، وينطلق في مختلف محافظات مصر ب3 معارض على الأقل في كل محافظة مع وجود الشوادر والسيارات المتنقلة.

توفر معارض أهلا مدارس الادوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس والكتب الخارجية بمعارض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 15٪؜. ، كذلك يوجد 20 جناح للسلع الغذائية والتي تعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 25 %  تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري. 

عدد المكتبات المشاركة  في معارض اهلا مدارس هذا العام 105  من خلال 130 معرض فرعي   وكذلك 42 شادر ، ويصل عدد العارضين بالمعرض الرئيسي  6 أجنحة للبنوك،  ويوجد 30 جناح للأدوات المدرسية، و 20 جناح لشنط المدارس، و30 جناح للملابس و 30 جناح للأحذية، و 20 جناح للسلع الغذائية.

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بتخفيضات تصل إلى 20%.. افتتاح معرض "أهلا مدارس" بمطروح

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تخفيضات تصل لـ30% .. بدء تشغيل معارض "أهلا مدارس" بكفر الشيخ

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