الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتخفيضات تصل إلى 20%.. افتتاح معرض "أهلا مدارس" بمطروح

أهلا مدارس
أهلا مدارس

افتتحت مديرية التموين بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، معرض أهلا مدارس  هذا العام  بعدد من المكتبات الكبرى ومحلات بيع الملابس والشنط المدرسية بمدن ومراكز المحافظة بعد الاتفاق والتنسيق معهم للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين بنسب تخفيض تتراوح ما بين 18% إلى 20%. 

 

_ لافتات توضح نسب التخفيضات على الأماكن والمحلات المشاركة فى معرض أهلا مدارس

 

ووجه محافظ مطروح، بتعليق لافتات توضح نسب التخفيضات على الأماكن والمحلات المشاركة فى معرض أهلا مدارس لتعريف المواطنين بها والاستفادة من الخصومات المقدمة.

 

_ تقديم تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطن المطروحي


وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، أنه يوجد إقبالا كبيرا من المكتبات والمحال التجارية للمشاركة  في هذه المبادرة من خلال مقارهم  بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتقديم تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطن المطروحى  على جميع مستلزمات المدارس.

 

_ المكتبات المشاركة فى معرض أهلا مدارس 

وأضافت أن المكتبات والمحال المشاركة هى “المعرض اللوجيستى أول طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح، مكتبة الزهراء سنتر شارع المرور القديم بمرسى مطروح، مكتبة الفنون شارع جول جمال بمرسى مطروح، مكتبة أنس بحى الشروق بالكيلو 7، محل الشافعي  شارع عمر المختار بمرسى مطروح، مكتبة أحمد عثمان أمام كلية التربية بمرسى مطروح، مكتبة المنارة بالشارع الرئيسي بمدينة الضبعة، مكتبة المرسى 1و2و3 الشارع الرئيسي بمدينة العلمين، مكتبة المرسى الشارع الرئيسي بسيدي عبد الرحمن، مكتبة عبد الرحمن فضل أمام موقف مدينة براني، مكتبة القاسمي الشارع الرئيسي بمدينة براني”.

 

يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد وبناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بتوفير وطرح كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة  أمام المواطنين للتيسير عليهم ورفع الأعباء عن كاهلهم.

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