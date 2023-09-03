محافظ مطروح يوجه بإقامة معارض بأسعار مخفضة للمواطنين

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، بمكتبه، مختار جبريل علي، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، وسليمان وحيدة أمين الصندوق بالغرفة.

وقدّم محافظ مطروح، التهنئة لرئيس الغرفة التجارية بمطروح وأعضاء مجلسها مع تأكيد أهمية دور الغرفة بالتعاون مع جهود المحافظة ومديرية التموين في التخفيف عن أعباء المواطنين.

إقامة معارض بأسعار مخفضة

وأكد محافظ مطروح، أهمية المشاركة في إقامة معارض وفعاليات تعرض مزيد من المنتجات بأسعار مخفضة لأهالي مطروح ومنها أهمية الإسراع في الأعداد لمعرض أهلًا مدارس، مشيدًا بالمشاركة وتكاتف أبناء المحافظة في مزيد من الفعاليات لخدمة أهالي مطروح.

وفي وقتٍ سابق، ناقش اللواء خالد شعيب، جهود تخفيف العبء عن المواطنين مع توفير مزيد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بحضور أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح والدكتور سعد جويلي، مدير مديرية الطب البيطري والمهندسة هند، مساعد مدير مديرية التموين بمطروح.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بمطروح، أن مجلس إدارة الغرف التجارية وافق على تخصيص مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لإقامة شوادر ومعارض بمطروح لبيع السلع المخفضة للمواطنين بنسبة تصل من٢٠ إلى ٣٠%.

ووجّه محافظ مطروح الشكر والتقدير للغرفة التجارية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق مع توفير مزيد من المعروض من السلع ومنع احتكار السلع بما يعمل على تخفيض الأسعار وإتاحة روح المنافسة بما يعود على المواطن.

كما ناقش محافظ مطروح جهود العمل على توفير مزيد من اللحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع محلات الجزارة وكذلك أصحاب المزارع والبيع بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين.