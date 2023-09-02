محافظ مطروح يعتمد قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضى الدولة

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارات لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين، وذلك بحضور المهندسة أحلام المصري، مستشار شئون التمليك، ومحمد الحوفي، مدير الأملاك بالمحافظة.

اعتماد ٥٢٩ طلبًا لتقنين المبانى والأراضى

واعتمد محافظ مطروح قرارات لجنة البت هذا الأسبوع، بإجمالي عدد ٥٢٩ طلبًا لتقنين المبانى والأراضي وتظلمات لجان بت سابقة، بالإضافة إلى ١٥٩ ملفا تم رفضها لوقوعها خارج ولاية المحافظة.

وأوصت اللجنة بتسليمها إلى جهة الولاية التابعة لها، منها ١٣٤ مباني و٢٥ زراعي، وتم الموافقة على اعتماد عدد ٤٦٣ طلبًا لتقنين المباني بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين والضبعة والنجيلة وبراني، وكذلك عدد ٣٣ طلب تقنين لأراضٍ زراعية بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين.

كما تم بحث عدد ٣٣ تظلمًا مقدمة من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين التي تم البت فيها باللجان السابقة، حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحي في أعمال التقييم.

مراعاة البُعد الاجتماعى فى لجان تسعير الأراضى

وأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي؛ لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

محافظ مطروح يوجّه ببحث الطلبات والعمل على تذليل أى عقبات

ووجّه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كل الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أي عقبات، مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقًا للبُعد الاجتماعي لمواطني المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.