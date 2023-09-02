السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يعتمد قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضى الدولة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارات لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين، وذلك بحضور المهندسة أحلام المصري، مستشار شئون التمليك، ومحمد الحوفي، مدير الأملاك بالمحافظة.

اعتماد ٥٢٩ طلبًا لتقنين المبانى والأراضى 

واعتمد محافظ مطروح قرارات لجنة البت هذا الأسبوع، بإجمالي عدد ٥٢٩ طلبًا لتقنين المبانى والأراضي وتظلمات لجان بت سابقة، بالإضافة إلى ١٥٩ ملفا تم رفضها لوقوعها   خارج ولاية المحافظة.

وأوصت اللجنة بتسليمها إلى جهة الولاية التابعة لها، منها ١٣٤ مباني و٢٥ زراعي، وتم الموافقة على اعتماد عدد ٤٦٣ طلبًا لتقنين المباني بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين والضبعة والنجيلة وبراني، وكذلك عدد ٣٣ طلب تقنين لأراضٍ زراعية بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين. 

كما تم بحث عدد ٣٣ تظلمًا مقدمة من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين التي تم البت فيها باللجان السابقة، حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحي في أعمال التقييم.

مراعاة البُعد الاجتماعى فى لجان تسعير الأراضى

وأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي؛ لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

محافظ مطروح يوجّه ببحث الطلبات والعمل على تذليل أى عقبات 

ووجّه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كل الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أي عقبات، مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقًا للبُعد الاجتماعي لمواطني المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.

محافظ مطروح طلبات التقنين على أراضى الدولة أراضي الدولة البعد الاجتماعى تسعير الأراضى

مواد متعلقة

محافظ مطروح يناقش إعداد المخطط الاستراتيجي ومقترح توسعة الحيز العمراني لسيوة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"ورم أمريكا الخبيث".. نانسى بيلوسى تهاجم ترامب وتدعو الجمهوريين للتخلى عنه

لمنع رحيله مجانًا.. الأهلى يوافق على طلب لوهافر الفرنسى بشأن لاعبه الشاب

"بسبب غيرة العمل".. عامل يقتل زميله بآلة حادة والنيابة تحيله لـ"الجنايات"

انتظام حركة المرور بالمحاور والشوارع الرئيسية فى القاهرة والجيزة

من دول مختلفة.. مرسى علم تستقبل 32 رحلة طيران سياحية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة