الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يناقش إعداد المخطط الاستراتيجي ومقترح توسعة الحيز العمراني لسيوة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، الدكتور هاني عياد، استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أسامة زعيتر، رئيس المركز الإقليمي لإقليم الإسكندرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبحضور محمد صباح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة ومحمد بكر، رئيس مدينة سيوة والمهندسة أمل عرفة، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة وحمدي عبيد، مدير عام الاستثمار. 

مناقشة جهود إعداد المخطط الاستراتيجي

وخلال اللقاء، تم مناقشة جهود إعداد المخطط الاستراتيجي ومقترح لتوسعة الحيز العمراني لمدينة سيوة بمحافظة مطروح، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في الانتهاء من إعداد المخطط وتحديثه وفقًا للمتغيرات الجديدة على أرض الواقع يراعي طبيعة السكان  والاحتياجات الحالية والمستقبلية مع الامتداد العمراني وتغيرات المناخ ويحافظ على الطابع والطراز البيئى لواحة سيوة، وضمان التوسع بعيدًا عن العشوائية، ومراعاة ما تم من مشروعات قومية وتنموية وخدمية والتوافق على الأنشطة والمجالات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستقبل أفضل لأهالي الواحة. 

استثمار الإمكانيات والمقومات المتاحة بواحة سيوة

وأشار محافظ مطروح، إلى أن الهدف من وضع رؤية المخطط الجديد هو استثمار الإمكانيات  والمقومات المتاحة بالواحة والاستغلال الأمثل لها مع رؤية مستقبلية تحقق جذب مزيد من الاستثمار والتنوع والتكامل بين كل القطاعات، والعمل على تطويرها وفق آليات تحقق رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية.

مراعاة المشروعات القومية والتنموية الجديدة

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجهود هيئة التخطيط العمرانى والتنسيق المستمر من أجل الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للمحافظة والتي تقوم الهيئة حاليًا بإعداده بما يراعي المشروعات القومية والتنموية الجديدة ومتطلبات واحتياجات المحافظة من مشروعات قومية تخدم المواطن، ويوفر مزيد من الخدمات ويحافظ على الموارد ويحقق التنمية المستدامة.

محافظ مطروح المخطط الإستراتيجي توسعة الحيز العمرانى واحة سيوة مطروح

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