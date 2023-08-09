تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.. محافظ مطروح يناقش الرؤية المستقبلية لتطوير واحة سيوة

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الرؤية المستقبلية ومقترحات تطوير واحة سيوة بحضور النائبة فتحية السنوسى ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من كبار مشايخ سيوة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة الشهر الماضى، بعرض رؤية شاملة لتطوير الواحة لتحتل مكانتها السياحية والعالمية وإبراز أهم المقومات وتنوع السياحة بها مع الحفاظ على الطابع والطراز البيئى وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين وزائري سيوة.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية الامكانيات والموارد الحالية ورؤيتهم ومقترحاتهم للعمل على توفير مزيد من الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد والامكانيات وتعظيم العائد منها، مع عرض المطالب والاحتياجات لتطوير كل قطاع وسرعة استكمال البيانات والمقترحات للوصول إلى الشكل اللائق بالواحة.

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