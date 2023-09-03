الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دخول المدارس.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2023

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد

ارتفعت معدلات البحث عن موعد العام الدراسي الجديد 2024 مع بدء شهر سبتمبر والذي يعد البداية الأساسية لنهاية إجازة العام الدراسي وبداية الاستعداد للعام الدراسي الجديد. 

 

دخول المدارس.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

 

في هذا التقرير نعرض تفاصيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 وموعد امتحانات الفصلين الأول والثاني وكذلك إجازة نصف العام الدراسي للاستعداد للدراسة. 

 

يبدأ العام الدراسي الجديد 2023/2024 وفق بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من السبت 30 سبتمبر 2023.

 

يبدأ الفصل الدراسي الأول  من السبت 30  سبتمبر ٢٠٢٣  ويستمر حتى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤  وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي،  وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني  من الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤، يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

 

تستمر اجازة نصف العام الدراسي لمدة اسبوعين بحيث تبدأ من  ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير  2024.

 

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ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني من السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤   وينتهي الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤، على أن تبدأ  امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

 

وتكون امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ السبت ١ يونيو  2023 أما امتحانات الثانوية العامة تكون من السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

 

ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف وتكون فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

 

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بالجامعات والمعاهد 

 

كذلك أعلن المجلس الأعلى  للجامعات موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024بالجامعات والمعاهد بداية من السبت 30 سبتمبر 2023  وينتهي 30 مايو 2024.

 

تكون فترة الدراسة في الترم الأول بالجامعات من 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى 4 يناير 2024.

 

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى يوم الخميس 25 يناير 2024.

 

على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات من السبت 27 يناير 2024 وحتى الخميس 8 فبراير 2024.

 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد من السبت 10 فبراير 2024 وحتى الخميس 30 مايو 2024.

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