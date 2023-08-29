الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بدء المدارس 2024 بمختلف أنواعها

المدارس
المدارس

ترتفع معدلات البحث المختلفة عن موعد بدء المدارس 2024 على محركات البحث المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023/2024. 

موعد بدء المدارس 2024

من خلال التقرير التالي نوضح موعد بدء المدارس 2024 وتفاصيل العام الدراسي الجديد 2023/2024 وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي. 

يبدأ العام الدراسي الجديد 2023/2024 السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ويستمر حتى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤ لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية، الرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات  وفق الخريطة الزمنية التي وضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

يبدأ الفصل الدراسي الأول  ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ وتكون مدة الفصل ٣٥ أسبوعا؛ بحيث تكون إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

تكون امتحانات الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) بداية من الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024/2023 

وتكون إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

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موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023/2024 

يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤  ويستمر حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤ ويستغرق 35 أسبوعا. 

يكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤، أما امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

وتكون امتحانات الثانوية العامة من السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف وتكون فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

تقديم موعد الدراسة في المدارس الدولية 2023 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيانها  أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

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موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 وقيمة المصروفات الدراسية لجميع الصفوف التعليمية

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