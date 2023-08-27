تنسيق جامعة must 2023 ومصاريف الدراسة في برامجها المختلفة

جامعة must 2023 أو جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هى واحدة من الجامعات الخاصة التي تأسست وبدأت الدراسة بها عام 1996، وتم اعتماد جميع برامجها الأكاديمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات، الذي يحدد تنسيق جامعة must 2023 ومصاريف الدراسة بها ، وتعرضها الدستور بالتفصيل في التقرير التالي.

تنسيق جامعة must 2023

يتم إعلان تنسيق جامعة must 2023 - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – مع إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية والذي يتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية ، وجاء تنسيق جامعة must 2023 لكلية الطب البشري %80، الهندسة %68 ، وطب الأسنان%78، و العلاج الطبيعي %76، والصيدلة%72 ، والطب البيطري%68 ، وعلوم الحاسب %60 ، والإعلام%53

أما مصاريف جامعة must 2023 – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فحددتها الجامعة عند الطب البشري: 155 ألف جنيه، طب الأسنان: 145 ألف جنيه، كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه، العلاج الطبيعى: 95 ألف جنيه، كلية الهندسة: 70 ألف جنيه، كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه، كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه، كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه، كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه، كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه، كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه، كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه، كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

تقديم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وفرت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رابط التقديم فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، موضحة أنه يجب على الطلاب الراغبين في الانضمام إلى الجامعة ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت، وتقوم الجامعة بمراجعة الطلبات والوثائق بعناية وسرعة، و يتم إعطاء المتقدمين المؤهلين على الفور خطاب قبول، و في بعض الحالات ، قد يتم وضع الطلب على قائمة الانتظار أو إحالته إلى الكلية المعنية لاتخاذ القرار النهائي.

وأكدت الجامعة أن رسوم طلب القبول ، غير قابلة للاسترداد ، ويجب تقديمها مع جميع الوثائق والأوراق الرسمية اللازمة في أشكالها الأصلية، ويستطيع الراغبون في الالتحاق بكلية مصر للعلوم والتكنولوجيا الضغط على الرابط التالي للالتحاق بها https://admission.must.edu.eg