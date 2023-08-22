الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية

تنسيق
تنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي عن قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد أن أعلنت أمس عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة، على أن يتم الإعلان فيما بعد عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 . 

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي

  • تربية نوعية موسيقية بورسعيد
  • تربية رياضية بنات العريش
  • تربية نوعية موسيقية مطروح
  • تربية نوعية فنية مطروح
  • المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا
  • تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
  • المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
  • تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
  • تربية نوعية فنية بور سعيد
  • تربية موسيقية حلوان
  • الفني التجارى بالعريش
  • معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
  • تربية رياضية بنين العريش
  • معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط
  • معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

ويمكنك الإطلاع على القائمة كاملة من خلال زيارة موقع وزارة التعليم العالي عبر الفيس بوك . 

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

تنسيق 2023.. كيفية تقليل الاغتراب وقواعده لطلاب المرحلتي الأولي والثانية

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

  • تربية نوعية موسيقية بورسعيد
  • تربية رياضية بنين العريش
  • الفني التجارى بدمياط
  • تربية رياضية بنات العريش
  • الفني التجارى بالزقازيق
  • المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
  • تربية نوعية فنية مطروح
  • تربية شعبة تربية فنية السويس
  • تربية موسيقية حلوان
  • تربية رياضية بنات بني سويف
  • معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية
  • العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
  • العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
  • تربية نوعية فنية سوهاج
  • تربية نوعية موسيقية المنصورة
  • تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
  • تربية نوعية موسيقية طنطا
  • معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
  • الفني التجارى بالمحله الكبرى
  • تربية رياضية بنات السويس
  • العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
  • العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
  • تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

ويمكنك الإطلاع على القائمة كاملة من خلال زيارة موقع وزارة التعليم العالي عبر الفيس بوك.

txt

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهره بالرقم القومي

تنسيق المرحله الثالثه الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية امتحانات الدور الثاني امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

حبس المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته وفبركة صور إباحية لهن بقويسنا

"سجدت لله شكرًا".. منى عبدالغنى تحكى تفاصيل نجاة ابنها من الموت

المهندسين: اجتماع عاجل لحل أزمة النقابة الفرعية بكفر الشيخ

طلق ناري في الصدر.. ننشر صور الشاب المقتول على يد والده بالوراق

استجابة لـ "الدستور".. نجاح "طالب القرشية" بعد رسوبه وعقابه بالحرمان من الامتحان لـ عامين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

متى يحل السلام في مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل