الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية
أعلنت وزارة التعليم العالي عن قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد أن أعلنت أمس عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة، على أن يتم الإعلان فيما بعد عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .
الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي
- تربية نوعية موسيقية بورسعيد
- تربية رياضية بنات العريش
- تربية نوعية موسيقية مطروح
- تربية نوعية فنية مطروح
- المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا
- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
- المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
- تربية نوعية فنية بور سعيد
- تربية موسيقية حلوان
- الفني التجارى بالعريش
- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
- تربية رياضية بنين العريش
- معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط
- معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات
ويمكنك الإطلاع على القائمة كاملة من خلال زيارة موقع وزارة التعليم العالي عبر الفيس بوك .
الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي
- تربية نوعية موسيقية بورسعيد
- تربية رياضية بنين العريش
- الفني التجارى بدمياط
- تربية رياضية بنات العريش
- الفني التجارى بالزقازيق
- المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
- تربية نوعية فنية مطروح
- تربية شعبة تربية فنية السويس
- تربية موسيقية حلوان
- تربية رياضية بنات بني سويف
- معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية
- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
- العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
- تربية نوعية فنية سوهاج
- تربية نوعية موسيقية المنصورة
- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
- تربية نوعية موسيقية طنطا
- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
- الفني التجارى بالمحله الكبرى
- تربية رياضية بنات السويس
- العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
- العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
ويمكنك الإطلاع على القائمة كاملة من خلال زيارة موقع وزارة التعليم العالي عبر الفيس بوك.