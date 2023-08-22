الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد أن أعلنت أمس عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة، على أن يتم الإعلان فيما بعد عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجارى بالعريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

ويمكنك الإطلاع على القائمة كاملة من خلال زيارة موقع وزارة التعليم العالي عبر الفيس بوك .

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجارى بالمحله الكبرى

تربية رياضية بنات السويس

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

ويمكنك الإطلاع على القائمة كاملة من خلال زيارة موقع وزارة التعليم العالي عبر الفيس بوك.