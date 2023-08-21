موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة

تحدد وزارة التعليم العالي موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 ، وذلك بعد أن أنهى طلاب الثانوية العامة مساء أمس الأحد كتابة رغبات المرحلة الثانية على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عقب أيام قليلة ، وتعرض الدستور موعد بدء المرحله الثالثه من التنسيق 2023.

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2023

لم تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن موعد بدء المرحله الثالثه من التنسيق 2023 ومن المتوقع أن يكون في شهر سبتمبر المقبل بعد أن ينهى طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات الدور الثاني لعدد 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات حسب بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي .

و بدأت امتحانات الدور الثاني يوم السبت الماضي على أن تنتهي يوم 29 أغسطس ، وبعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة ، يبدأ الطلاب في كتابة رغباتهم ضمن المرحله الثالثه من التنسيق 2023 والتي ستحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قريبًا .

كما تتيح المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 كتابة طلاب الدبلومات الفنية رغباتهم للالتحاق بالكليات وفق القواعد التي تحددها وزارة التعليم العالي ووضعتها عبر موقع التنسيق الإلكتروني .

وتضم المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 المعاهد الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الكليات المتبقية من تنسيق المرحلة الثانية .

نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023

أنهى طلاب الثانوية العامة أمس الأحد فترة التقديم للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد حيث أعلنمكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة، وعقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يذكر أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات بلغ ٣٣٧ ألف طالب وفق الإرشادات التي وضعتها وزارة التعليم العالي حيث وفرت الوزارة الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.

كما اتاحت وزارة التعليم العالي امام الطلاب إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة.