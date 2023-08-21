الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للمصريين وطلاب الشهادات المعادلة

تنسيق الجامعات الأهلية
تنسيق الجامعات الأهلية 2023

تعلن وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات الأهلية 2023 والتي بدأت في استقبال طلبات الالتحاق بها من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وطرق التقديم فيها . 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 

لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ومن المنتظر أن تعلن عنه خلال الأيام المقبلة . 

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الجامعات الأهلية 2023 قريب من العام الماضي أو أقل منه بقليل مع تراجع الحد الادن للمرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة . 

ويختلف تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة وجاءت كالتالي: 

مجال الطب: 75%

مجال طب الأسنان:  74%

مجال الصيدلة:  70%

مجال الطب البيطرى: 66%

مجال هندسة الحاسب: 65%

مجال الهندسة: 65%

مجال العمارة: 65%

مجال علوم  الحاسب: 60%

مجال العلوم الإدارية: 53%

مجال السياحة والضيافة: 53%

مجال اللغات التطبيقية: 53%

مجال الزراعات الصحراوية: 53%

مجال التمريض: 53%

مجال العلوم الأساسية: 53%

مجال الفنون والتصميم: 53%

مجال الصناعات التكنولوجية: 53%

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للشهادات المعادلة

أما تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والازهرية فجاءت كالتالي: 

مجال الطب: 83%

مجال طب الأسنان:  78%

مجال الصيدلة:  68%

مجال هندسة الحاسب: 65%

مجال الهندسة: 65%

مجال العمارة: 65%

مجال علوم  الحاسب: 60%

مجال الزراعات الصحراوية: 58%

مجال الطب البيطرى: 58%

مجال التمريض: 58%

مجال العلوم الأساسية: 58%

مجال الفنون والتصميم: 58%

مجال الصناعات التكنولوجية: 58%

مجال العلوم الإدارية: 58%

مجال السياحة والضيافة: 58%

مجال اللغات التطبيقية: 58%

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خطوات التسجيل في الجامعات الأهلية 2023

وفرت الجامعات الأهلية رابط التقديم الالكتروني للالتحاق بها لطلاب الثانوية العامة 2023 ، ويستطيع الطلاب الدخول على الموقع الالكتروني للجامعة التي يرغب في الالتحاق  بها وتقديم الأوراق المطلوبة والتي جاءت كالتالي : 

  • الدخول عبر الرابط الالكتروني للجامعة التي ترغب في الالتحاق بها .
  • قم باختيار المجال العلمي والبرنامج الأكاديمي المراد التقدم له.
  • قم بملأ البيانات الشخصية الخاصة به، وكذلك البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والمجموع الذي حصل.
  • قم برفع المستندات الدالة على صحة البيانات المدونة. علمًا بأن رسوم طلب الالتحاق 1500 جنيهًا لا تسترد.
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موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى والثانية

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