موعد بدء تقديم الجامعات الأهلية 2023 وتنسيق الحدود الدنيا للكليات

ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل تقديم الجامعات الأهلية 2023 كي يبدأ طلاب الثانوية العامة في التقديم لها وتوفير الأوراق المطلوبة لبدء العام الدراسي الجامعي القادم 2023/2024، مع بدء تنسيق المرحلة الثانية اليوم الثلاثاء.

موعد بدء تقديم الجامعات الأهلية 2023

نعرض في هذا التقرير التفاصيل الكاملة عن تقديم الجامعات الأهلية 2023 وفق بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي توضح تفاصيل واجراءات التقديم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيانها أنه يتم فتح باب التقديم في الجامعات الأهلية من اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، ويكون التقديم إلكترونيًا طبقًا للحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023/2024 وهي المبينة في الصورة.

الحدود الدنيا للتقديم في الجامعات الأهلية 2023

ويكون التقديم في الجامعات الأهلية عن طريق الموقع الالكتروني الخاصة بكل جامعة، ويُتاح التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، وكذلك يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم.

عدد الجامعات الأهلية في مصر

يبلغ عدد الجامعات الأهلية 20 جامعة وهي (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

اختبارات القبول في الجامعات الأهلية 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية التقديم فيها دون أداء اختبارات قبول، وتقتصر اختبارات على جامعات لها اتفاقيات دولية تنص على ضرورة إجراء اختبارات قدرات.

وكذلك بعض الكليات النوعية التي تتطلب مهارات خاصة، وفي حالة إجراء اختبارات قدرات، فإن الطلاب الذين سيتم قبولهم لابد أن يكونوا ممن أدوا الاختبارات واجتازوها.